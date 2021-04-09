ES decide nesta sexta (9) se ônibus voltam a circular na próxima semana

Quarentena no ES: ônibus do Transcol circulam com letreiro "Especial Saúde" Crédito: Fernando Madeira

O governador afirmou que as linhas intermunicipais poderiam circular com capacidade reduzida em 50% e que os ônibus interestaduais também continuariam proibidos de trafegarem.

A reportagem de A Gazeta demandou a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) para saber se a suspensão da circulação dos coletivos seria ou não mantida, e a resposta, por nota, foi que "a expectativa é que os ônibus voltem a circular no dia (12), próxima segunda-feira".

Durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, disse que a decisão sobre o transporte coletivo seria tomada "hoje na reunião da sala de situação".

NOTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, o governo estabeleceu uma tecnologia de notificação em tempo real de casos suspeitos e confirmados de Covid e, com isso, o cruzamento dos pacientes do transporte coletivo está em condições de funcionamento.

"Uma questão importante é que ao longo da pandemia, temos estabelecido contato direto com diversos secretários do país. Essa decisão deve ser tomada hoje na reunião da sala de situação", detalhou.

VARIANTE IDENTIFICADA EM MINAS GERAIS

Com isso, o secretário do Estado capixaba expôs a preocupação quanto a possibilidade da variante chegar até o Espírito Santo.

"Preciso declarar que estudos e levantamentos feitos mostram a circulação da variante P1 nos municípios mineiros vizinhos ao Estado do Espírito Santo. Por conta da ausência de um controle de fronteiras, é possível que o Estado se torne vulnerável a circulação de outras variantes", afirmou.