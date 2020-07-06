Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Entenda o que provocou o aumento na ocupação de UTIs na Grande Vitória

Tempo frio contribui para o aumento das internações por síndrome respiratória; transferência de pacientes com Covid-19 do interior para a Grande Vitória também está entre os motivos para a redução das vagas disponíveis neste final de semana

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 21:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2020 às 21:22
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Reprodução/TV
O aumento da ocupação dos leitos UTI destinados ao tratamento de pacientes com quadro grave provocado pelo novo coronavírus na Grande Vitória tem pelo menos três explicações  incluindo a chegada do inverno, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Neste domingo (5), a taxa de lotação das UTIs na região Metropolitana de saúde chegou a 89,8%. A ocupação média no Espírito Santo está em 86%.
O primeiro fator seria a transferência de pacientes com Covid-19 do interior para a Grande Vitória, que concentra o maior número de leitos, e, de acordo com a secretaria, tem apresentado redução do número de pacientes nos Pronto Atendimentos. 
O segundo motivo é a chegada do inverno. Segundo a Sesa, a estação mais fria contribui para um aumento natural das internações em hospitais por síndrome respiratória.

LEIA MAIS SOBRE CORONAVÍRUS NO ES

ES tem 354 casos confirmados de gestantes com coronavírus

Coronavírus: ES registra mais 569 casos em 24 horas e total de mortes chega a 1.803

Coronavírus: bairros do ES com mais infectados também têm mais curados

Por último, conta também a redução do isolamento social nos últimos dias, que tem impulsionado o aumento no número de casos da doença no Estado.
A taxa de ocupação de leitos no Estado e na Grande Vitória se comportando com certa estabilidade nos últimos dias. Além da Grande Vitória, a região de saúde Norte também tem situação similar, com a taxa beirando os 90%. 

Arquivos & Anexos

Censo de Leitos de Covid-19 no ES - 05/07/2020

Tamanho do arquivo: 2mb
Baixar
Neste domingo, 11 dos 28 hospitais no Espírito Santo (somando públicos e os privados e filantrópicos contratados) com vagas em UTIs para atendimento pelo SUS estavam lotados.

AUMENTO PODE LEVAR AO RISCO EXTREMO

Para se ter uma ideia do risco que o índice representa, a taxa de ocupação de leitos de UTIs é o fator determinante para que o governo do Estado decrete o início das medidas de risco extremo, similares ao lockdown. Para chegar a isso, seria preciso que a taxa ultrapassasse a marca de 90%.
Questionada por A Gazeta se com o aumento do índice novas medidas restritivas já podem ser adotadas, a Sesa informou que "é necessário acompanhar o comportamento da doença nos próximos dias para avaliar a consolidação ou não da tendência de aumento da taxa de ocupação".

Veja Também

As estratégias da única cidade do ES ainda sem caso de coronavírus

De 21 para 250 casos em um mês: Covid assusta cidade do interior do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco
Imagem de destaque
Motociclista é baleado durante entrega em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados