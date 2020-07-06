Entenda o que provocou o aumento na ocupação de UTIs na Grande Vitória

Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Reprodução/TV

O primeiro fator seria a transferência de pacientes com Covid-19 do interior para a Grande Vitória, que concentra o maior número de leitos, e, de acordo com a secretaria, tem apresentado redução do número de pacientes nos Pronto Atendimentos.

O segundo motivo é a chegada do inverno. Segundo a Sesa, a estação mais fria contribui para um aumento natural das internações em hospitais por síndrome respiratória.

Por último, conta também a redução do isolamento social nos últimos dias, que tem impulsionado o aumento no número de casos da doença no Estado.

A taxa de ocupação de leitos no Estado e na Grande Vitória se comportando com certa estabilidade nos últimos dias. Além da Grande Vitória, a região de saúde Norte também tem situação similar, com a taxa beirando os 90%.

Arquivos & Anexos Censo de Leitos de Covid-19 no ES - 05/07/2020 Tamanho do arquivo: 2mb Baixar

Neste domingo, 11 dos 28 hospitais no Espírito Santo (somando públicos e os privados e filantrópicos contratados) com vagas em UTIs para atendimento pelo SUS estavam lotados.

AUMENTO PODE LEVAR AO RISCO EXTREMO

Para se ter uma ideia do risco que o índice representa, a taxa de ocupação de leitos de UTIs é o fator determinante para que o governo do Estado decrete o início das medidas de risco extremo, similares ao lockdown. Para chegar a isso, seria preciso que a taxa ultrapassasse a marca de 90%.