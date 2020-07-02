De 21 para 250 casos em um mês: Covid assusta cidade do interior do ES

Vista aérea de Iúna, pequena cidade produtora de café arábica no Caparaó Crédito: Alcino Júnior/Prefeitura de Iúna

Iúna , o pacato município da região do Caparaó, com 29.161 habitantes, está diante de um crescimento fora do comum dos casos de Covid-19 . Se no dia 1º de junho havia 21 ocorrências da doença, um mês depois, em 1º de julho, o município já contava com 250 pessoas infectadas, um aumento espantoso de 1.190%. Até agora, são 11 óbitos.

Assim, em um período de 30 dias, o número de infectados foi multiplicado por 12, aproximadamente. Mas o que será que levou ao aumento exponencial do surto? Falta de dever de casa da população? Descaso do poder público?

A secretária de Saúde de Iúna, Vanessa Leocádio Adami, tem algumas explicações: “O município tem tomado todas as medidas necessárias baseado nos decretos e portarias do Estado a fim de conter o ciclo do vírus, porém a falta de conscientização de algumas pessoas quanto ao uso de máscaras, o distanciamento e descumprimento do isolamento social estão fazendo com que os números aumentem, de forma que a crescente contaminação está ocorrendo entre os familiares”, lamenta.

Por outro lado, Vanessa diz que os dados da doença agora estão mais precisos: “O município passou por duas etapas do inquérito sorológico , o que causou um aumento significativo dos casos”.

Mas ela teme que os casos de coronavírus continuem a crescer na cidade se os hábitos não forem mudados durante a pandemia: “Enquanto as pessoas continuarem se expondo ao vírus desnecessariamente, teremos um aumento expressivo do número de casos, e consequentemente, mais internações e até óbitos”, alerta.

À coluna, o prefeito Weliton Virgilio Pereira (PV) reforça as palavras da secretária de Saúde e lamenta que nem todos estão se precavendo da doença em sua cidade: “Falta consciência em algumas pessoas quanto ao uso da máscara e o não cumprimento do distanciamento social, o que acaba causando o aumento dos casos de contaminação, principalmente entre os próprios familiares”.

Por fim, ele admite que a situação pode se agravar se parte da população iunense não mudar sua rotina durante a pandemia. “Enquanto as pessoas continuarem se expondo ao vírus, de uma forma desnecessária, nós vamos ter esse aumento expressivo no número de casos e, consequentemente, mais internações e óbitos.”