Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Baixo Guandu

Disparo acidental de alarme em usina hidrelétrica assusta moradores no ES

Empresa informou que acionamento foi não intencional e realizou a correção do sistema. Moradores chegaram a passar mal e precisaram de atendimento médico
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

03 jun 2023 às 11:52

Publicado em 03 de Junho de 2023 às 11:52

Usina Hidrelétrica de Mascarenhas, em Baixo Guandu
Usina Hidrelétrica de Mascarenhas, em Baixo Guandu Crédito: Fred Loureiro/Secom
Sirenes de emergência da Usina Hidrelétrica de Mascarenhas, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, dispararam de forma acidental na noite desta sexta-feira (2), por volta das 22h. Houve o registro de moradores que passaram mal e precisaram de atendimento médico pelo susto, porque o alerta tem a função de informar a população sobre alguma situação de risco.
A empresa responsável pela usina, a Paraty Energia, informou que houve uma falha no sistema de acionamento do alerta e a correção necessária foi feita imediatamente. E ressaltou também que a barragem está segura.
Periodicamente a empresa realiza testes de acionamento do alarme da usina na cidade, mas os moradores de Baixo Guandu são avisados com antecedência, o que não aconteceu dessa vez.

Confira nota da Paraty Energia

A Usina Hidrelétrica de Mascarenhas informa que nesta sexta-feira, 02 de junho de 2023, por volta das 22h, houve o acionamento não intencional das sirenes de emergência da barragem, devido a uma falha no sistema de acionamento. A correção da falha foi feita de forma imediata pela equipe de operação da usina, seguindo os procedimentos regulamentares de segurança operacional. A empresa lamenta o ocorrido e reitera o compromisso com a segurança da operação e da comunidade local. Reforçamos que a barragem da Usina de Mascarenhas está segura. Para maiores esclarecimentos, a administração da usina está à disposição da comunidade através dos números (27) 99935-9676 / (27) 99757-4724 e dos nossos canais oficiais de comunicação.

Veja Também

ES 010 segue interditada parcialmente por causa de protesto em Aracruz

Homem é executado a tiros no meio da rua em Cachoeiro de Itapemirim

Carreta tomba na BR 101 e trânsito fica lento em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Baixo Guandu Rio Doce
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 07/04/2026
Imagem de destaque
Revitalização do Centro de Vitória: definição sobre obras não pode demorar
Editais e Avisos - 07/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados