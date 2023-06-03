Disparo acidental de alarme em usina hidrelétrica assusta moradores no ES

A Usina Hidrelétrica de Mascarenhas informa que nesta sexta-feira, 02 de junho de 2023, por volta das 22h, houve o acionamento não intencional das sirenes de emergência da barragem, devido a uma falha no sistema de acionamento. A correção da falha foi feita de forma imediata pela equipe de operação da usina, seguindo os procedimentos regulamentares de segurança operacional. A empresa lamenta o ocorrido e reitera o compromisso com a segurança da operação e da comunidade local. Reforçamos que a barragem da Usina de Mascarenhas está segura. Para maiores esclarecimentos, a administração da usina está à disposição da comunidade através dos números (27) 99935-9676 / (27) 99757-4724 e dos nossos canais oficiais de comunicação.

