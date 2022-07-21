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Prevenção

Sirenes serão testadas em Baixo Guandu para casos de risco em barragem

Testes fazem parte do Plano de Ação de Emergência da Usina Hidrelétrica de Aimorés, em Minas Gerais, para identificar se alarme sonoro está funcionando. Veja programação
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

21 jul 2022 às 16:57

Publicado em 21 de Julho de 2022 às 16:57

Usina Hidrelétrica de Aimorés fica na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, nas cidades de Aimorés e Baixo Guandu
Usina Hidrelétrica de Aimorés fica na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, nas cidades de Aimorés e Baixo Guandu Crédito: Aliança Geração de Energia/Divulgação
Para testar o funcionamento de alerta sonoro em caso de risco de rompimento de barragem ou outras emergências, sirenes da Usina Hidrelétrica de Aimorés, em Minas Gerais, vão disparar entre os dias 25 e 29 de julho e poderão ser ouvidas também por moradores de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. A empresa responsável, Aliança Energia, disse que a população não precisa se preocupar, nem sair de casa e se deslocar até o ponto de encontro, pois os testes fazem parte do Plano de Ação de Emergência (PAE) da usina.
Segundo a empresa, no dia 25 as sirenes vão disparar na sede de Aimorés (MG) e no dia 27, na zona rural da cidade mineira. Já no dia 26 o sinal sonoro vai disparar para os moradores da sede de Baixo Guandu, e, no dia 28, para a população da zona rural do município capixaba. No último dia dos testes, em 29 de julho, todas as sirenes serão testadas em simultâneo, às 14h30.
Durante os testes, os moradores ouvirão uma mensagem de voz que informará sobre o início da ação, e, em seguida, uma música tocará por alguns segundos. Por fim, a mensagem de voz indicará a conclusão do teste.

OBJETIVO DO TESTE

No caso da Usina Hidrelétrica (UHE) de Aimorés, uma cartilha informativa da Aliança Energia explica que os municípios Aimorés (ES) e Baixo Guandu (ES) estão abaixo da barragem da usina. Por isso, a população deve saber como agir em situações de emergência, mesmo quando o risco de rompimento for baixo.
Para que a população seja avisada de forma eficaz, os municípios contam com um sistema de alerta que será acionado quando uma situação acontecer. O teste da sirene faz parte do Plano de Ação de Emergência da UHE de Aimorés, trabalho liderado pelas Defesas Civis municipais, com o apoio do Corpo de Bombeiros.
A ação é realizada com emissão de som para avaliar a abrangência e a altura do toque e a percepção dos moradores sobre o acionamento. O teste é importante para o caso de, em uma emergência real, quando a sirene precisar fazer um alerta, todos os moradores conseguirem ouvir.
Segundo o Plano de Ação, a sirene tocar em uma situação real não significa que a barragem já rompeu, e sim que há risco de comprometimento da estrutura da barragem, o que dá tempo suficiente para o deslocamento dos moradores.

Atualização

22/07/2022 - 2:50
O título desta matéria foi alterado para esclarecer que os testes com as sirenes da Usina Hidrelétrica de Aimorés são apenas simulações, por questões de prevenção.

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