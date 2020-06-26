Dexametasona e heparina estão sendo usadas no tratamento da Covid no ES

Pacientes podem ser submetidos a corticoides, anticoagulantes e antibióticos Crédito: HeungSoon/Pixabay

Cloroquina, remdesivir ou dexametasona ? Para indicar quais remédios estão funcionando no Brasil, A Gazeta conversou com médicos que acompanham as pesquisas e atendem pacientes no Espírito Santo . Todos foram categóricos ao ressaltar que ainda não há vacina ou medicamento específicos para tratar a doença. Por isso, qualquer medicação deve ser acompanhada da prescrição de um profissional de saúde.

Os especialistas explicam que os pacientes com quadro clínico grave podem ser medicados com corticóides, anticoagulantes e antibióticos. A infectologista Rúbia Miossi destaca que um dos corticóides utilizados é a dexametasona. O remédio serve para controlar o quadro inflamatório grave do pulmão que aparece entre o sétimo e o décimo dia da presença da doença no organismo.

"Só é recomendado utilizar a dexametasona em pacientes que estão internados em um hospital com a necessidade de oxigênio para respirar e até o paciente que está intubado. O remdesivir foi aprovado, mas não tem no Brasil. A cloroquina e a ivermectina não têm nada comprovado a respeito da sua funcionalidade. A gente precisa aguardar os estudos das outras drogas" Rubia Miossi - Médica infectologista

O médico infectologista e doutor em Medicina Tropical, Ricardo Tristão, pontua que a aplicação dos medicamentos vai variar de acordo com o quadro clínico de cada paciente. Além da dexametasona, ele informa que o corticóide metilprednisolona também tem sido recomendado. Já na classe dos anticoagulantes, os mais comuns são a heparina e enoxaparina.

É importante um alerta: as pessoas não podem ir às farmácias comprar esses remédios. É muito perigoso um paciente se automedicar porque ao invés de se beneficiar, ele pode se prejudicar. Esses medicamentos exigem uma uma dose adequada e são usados dentro do hospital. Quando a gente interna um paciente, avalia vários parâmetros antes de decidir qual medicamento será usado, reforçou.

Se durante a avaliação, for identificado um quadro de infecção bacteriana no pulmão, os médicos também podem receitar o uso de antibióticos. Assim como Rúbia Miossi, Tristão declara que ainda não há evidências que atestem a eficácia de drogas como ivermectina e cloroquina. Segundo ele, os estudos científicos disponibilizados até o momento mostraram que os testes realizados em humanos não tiveram resultados tão satisfatórios quanto aos feitos em laboratório.

"Tem muito estudo in vitro que se mostra eficiente, mas quando sai do laboratório para testar o benefício no ser humano, muitas vezes, esse resultado não se confirma. Às vezes, a pessoa usa hidroxicloroquina e melhora. Mas será que ela já não ia melhorar independente de ter usado ou não o medicamento?" Ricardo Tristão - Doutor em Medicina Tropical

ALGUNS MEDICAMENTOS USADOS EM PACIENTES INTERNADOS





Anticoagulante : usado para impedir a formação de coágulos nos vasos sanguíneos.

: usado para impedir a formação de coágulos nos vasos sanguíneos. Heparina

Enoxaparina





Corticóide : anti-inflamatório que geralmente é usado quando o paciente tem uma fase de inflamação pulmonar.

: anti-inflamatório que geralmente é usado quando o paciente tem uma fase de inflamação pulmonar. Dexametasona

Metilprednisolona





Antiviral

Remdesivir (não tem no Brasil)

VACINAS