Desabamento de piscina: Crea quer laudo conclusivo para volta de moradores

Agentes do Crea-ES monitoram os trabalhos de reforço da estrutura do Edifício Parador Residence após piscina desabar na noite da última quinta-feira (22) Crédito: Fernando Madeira

A solicitação foi informada pela entidade por meio de comunicado emitido neste domingo (25). Nele, o Crea-ES afirma que também vai pedir as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) dos laudos técnicos realizados.

“Para um acidente como esse, que poderia ter sido trágico e provocado vítimas fatais, não podemos conceber uma análise apenas baseada em parecer técnico. Um parecer técnico não apresenta provas, é apenas uma opinião, um esclarecimento técnico. Precisamos de um laudo realizado por profissional habilitado, que irá observar, descrever e avaliar de forma fundamentada, com apresentação de evidências, a real situação do imóvel”, disse Jorge Silva, presidente do Crea-ES.

Neste fim de semana, equipes do Crea estiveram no local monitorando o trabalho realizado pela construtora. Segundo a entidade, já foi concluída a desobstrução da rota de fuga, utilizada em caso de incêndio. Com esse trabalho, já foi possível que alguns carros que estavam presos na garagem pudessem sair.

“Estivemos neste domingo acompanhando os serviços que estão sendo realizados pela empresa no local. Já detectamos, por exemplo, a conclusão da desobstrução da rota de fuga, prevista para ser utilizada em caso de incêndio. O trabalho possibilitou, inclusive, a saída de alguns carros que ainda permaneciam presos na garagem”, afirmou Jorge Silva.

O QUE DIZ A DEFESA CIVIL

A reportagem entrou em contato com a Defesa Civil de Vila Velha. A matéria será atualizada assim que houver o retorno.

O QUE DIZ A CONSTRUTORA

Procurada pela reportagem, a Argo Construtora se posicionou por meio de nota. Confira a resposta da empresa:

A Argo Construtora destaca que prestou e mantém toda a assistência necessária às famílias do prédio, além de colaborar com as autoridades e órgãos competentes. Também reforça que não houve feridos.

Na última quinta-feira, a desocupação das torres, orientada pela Defesa Civil, foi uma iniciativa preventiva, até que todas as avaliações necessárias fossem realizadas. A empresa se prontificou de imediato em arcar com todos os custos dos moradores com hotel e afins, visando que essa situação seja vencida com o menor impacto possível.

A Defesa Civil emitiu parecer no sentido de que a estrutura da edificação não foi abalada pelo incidente, corroborando com o laudo emitido pelo engenheiro calculista, permitindo com isso o retorno dos moradores aos seus apartamentos.

O retorno acontecerá até terça-feira (27/04), a fim de resguardar a segurança dos moradores, evitando possíveis aglomerações e alto fluxo de prestadores de serviço nesse momento de pandemia. Nesse período a Argo vai continuar a arcar com as despesas de hotel, aluguel de carros e afins.