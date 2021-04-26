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Praia de Itaparica

Desabamento de piscina: Crea quer laudo conclusivo para volta de moradores

A solicitação foi informada pelo órgão em comunicado emitido neste domingo (25). Nele, o Crea-ES afirma que vai pedir as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) dos laudos técnicos realizados

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 07:14

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

26 abr 2021 às 07:14
A piscina do edifício de luxo Parador Residence, em Itaparica, desabou durante a noite de ontem, (22), não houve feridos
Agentes do Crea-ES monitoram os trabalhos de reforço da estrutura do Edifício Parador Residence após piscina desabar na noite da última quinta-feira (22) Crédito: Fernando Madeira
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) informou que vai solicitar à Defesa Civil de Vila Velha, ao condomínio do Edifício Parador e à Construtora Argo um laudo técnico de engenharia conclusivo que mostre a segurança para o retorno dos moradores do local após a piscina do prédio desabar na noite da última quinta-feira (22), na Praia de Itaparica, em Vila Velha.
A solicitação foi informada pela entidade por meio de comunicado emitido neste domingo (25). Nele, o Crea-ES afirma que também vai pedir as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) dos laudos técnicos realizados.
“Para um acidente como esse, que poderia ter sido trágico e provocado vítimas fatais, não podemos conceber uma análise apenas baseada em parecer técnico. Um parecer técnico não apresenta provas, é apenas uma opinião, um esclarecimento técnico. Precisamos de um laudo realizado por profissional habilitado, que irá observar, descrever e avaliar de forma fundamentada, com apresentação de evidências, a real situação do imóvel”, disse Jorge Silva, presidente do Crea-ES.
A solicitação do Crea vem após uma divergência da entidade com a decisão da Defesa Civil de Vila Velha, que havia permitido o retorno gradativo das pessoas desde que a área afetada estivesse isolada. A autarquia federal, inclusive, havia classificado esta medida como um "ato irresponsável", considerando que os serviços precisam ser realizados com o máximo de segurança e a presença de pessoas poderia interferir nesse aspecto. O Conselho estipulou a próxima terça-feira (27) como uma data segura para o retorno dos moradores aos apartamentos.
Neste fim de semana, equipes do Crea estiveram no local monitorando o trabalho realizado pela construtora. Segundo a entidade, já foi concluída a desobstrução da rota de fuga, utilizada em caso de incêndio. Com esse trabalho, já foi possível que alguns carros que estavam presos na garagem pudessem sair.
“Estivemos neste domingo acompanhando os serviços que estão sendo realizados pela empresa no local. Já detectamos, por exemplo, a conclusão da desobstrução da rota de fuga, prevista para ser utilizada em caso de incêndio. O trabalho possibilitou, inclusive, a saída de alguns carros que ainda permaneciam presos na garagem”, afirmou Jorge Silva.

O QUE DIZ A DEFESA CIVIL

A reportagem entrou em contato com a Defesa Civil de Vila Velha. A matéria será atualizada assim que houver o retorno.

O QUE DIZ A CONSTRUTORA

Procurada pela reportagem, a Argo Construtora se posicionou por meio de nota. Confira a resposta da empresa:
A Argo Construtora destaca que prestou e mantém toda a assistência necessária às famílias do prédio, além de colaborar com as autoridades e órgãos competentes. Também reforça que não houve feridos.
Na última quinta-feira, a desocupação das torres, orientada pela Defesa Civil, foi uma iniciativa preventiva, até que todas as avaliações necessárias fossem realizadas. A empresa se prontificou de imediato em arcar com todos os custos dos moradores com hotel e afins, visando que essa situação seja vencida com o menor impacto possível.
A Defesa Civil emitiu parecer no sentido de que a estrutura da edificação não foi abalada pelo incidente, corroborando com o laudo emitido pelo engenheiro calculista, permitindo com isso o retorno dos moradores aos seus apartamentos.
O retorno acontecerá até terça-feira (27/04), a fim de resguardar a segurança dos moradores, evitando possíveis aglomerações e alto fluxo de prestadores de serviço nesse momento de pandemia. Nesse período a Argo vai continuar a arcar com as despesas de hotel, aluguel de carros e afins.
Desde o incidente, todo o entulho foi retirado e a limpeza foi realizada. A região do ocorrido foi devidamente isolada e as saídas de emergência foram mantidas e sinalizadas. O gás foi restabelecido desde o dia 23/04, com base em teste de estanqueidade. O fornecimento de energia e abastecimento de água operam normalmente.

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