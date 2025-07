Pilares em mau estado

Crea usa até drone para vistoriar a Ponte Florentino Avidos em Colatina

Engenheiros afirmam que pilares estão danificados e avalia se eles teriam função estrutural para a ponte; também identificaram aço exposto e corroído na cabeceira

Publicado em 1 de julho de 2025 às 11:18

Estrutura da Ponte Florentino Avidos, em Colatina, sendo vistoriada pelo Crea-ES Crédito: Hériklis Douglas

Conforme o engenheiro civil Giuliano Battisti, responsável pela vistoria do Crea-ES, será solicitado o projeto dessa obra para ser verificado se com a retirada das colunas deterioradas a ponte se manteria segura. "Nós vamos coletar as imagens, fazer todos os registros possíveis e vamos solicitar o projeto da reforma ao órgão responsável para que nós possamos analisar e identificar se esses pilares retangulares têm ou não função estrutural", disse Giuliano.>

Nesse primeiro momento nós estamos fazendo imagens com drone de alta definição celular de alto zoom com definição. Com algumas imagens já levantadas, nós verificamos que muitos desses pilares, de forma retangular, estão realmente danificados. A questão é saber se todos eles podem ser retirados Giuliano Battisti Engenheiro civil responsável pela vistoria do Crea-ES

A ponte foi construída em 1928 e é uma importante ligação entre as regiões do Centro de Colatina e do bairro São Silvano. Segundo o Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES), foi realizada uma reforma há menos de dez anos, quando houve um reforço da estrutura, e os pilares exibidos no vídeo já não possuem função estrutural. >

Parte da estrutura deteriorada das pilastras da Ponte Florentino Avidos, em Colatina Crédito: Hériklis Douglas

De acordo com Giuliano, foi verificado também em uma observação preliminar que no acesso à ponte, na parte acima da Avenida Beira-Rio, há também a aparição de vigas com aço exposto e que demandam manutenção. >

>

Já podemos verificar vigas que denotam uma ausência de manutenção. Temos aí muito aço já exposto, corroído, e já é algo que precisa de manutenção. Esse é um ponto que a gente precisa também de um relatório Giuliano Battisti Engenheiro civil responsável pela vistoria do Crea-ES

O engenheiro civil afirmou que é necessário aguardar as análises para poder afirmar para a sociedade, e quem utiliza a ponte, sobre a sua segurança. “Nesse momento nós não estamos vendo iminência de risco iminente. Agora, o que vai nos dizer é, com essas imagens, com estes registros, comparando com os projetos, ainda vamos poder trazer essa tranquilidade para a sociedade, para os usuários, ou não”, finalizou.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta