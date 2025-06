Veja vídeo

Condição de pilares da Ponte Florentino Avidos preocupa moradores em Colatina

O Departamento de Edificações e de Rodovias do ES afirmou que as estacas no vídeo que aparecem quebradas e abandonadas são da primeira construção da estrutura, inaugurada em 1928

Publicado em 23 de junho de 2025 às 16:08

Imagens que começaram a circular nos últimos dias mostram a base da ponte Florentino Avidos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, deteriorada. Os pilares apresentam marcas de desgaste, com ferragens expostas e tortas. As imagens alarmaram os moradores, já que a ponte é considerada um dos principais acessos entre as duas margens do Rio Doce.>

Jonacir Segrini, que passa pela ponte com frequência, está em alerta. "Eu fico preocupado, porque é uma coisa que pode causar problemas futuramente. Tem que fazer uma manutenção o mais rápido possível", disse.>

Em nota, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) declarou que "as estacas mostradas no vídeo não têm função estrutural para a ponte", que "são estacas quebradas e abandonadas da época da primeira construção, cuja inauguração da ponte original foi em 1928". Finalizou dizendo que a ponte não oferece riscos aos usuários [leia o posicionamento na íntegra no final do texto]. >

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) que ao tomar ciência do vídeo, "determinou imediatamente a realização de uma vistoria técnica e fiscal no local", que será feita no dia 1º de julho, "para apurar as condições da estrutura e verificar se há risco à segurança da população".>

A Prefeitura de Colatina e a Defesa Civil Municipal optaram por não se manifestar sobre o assunto, informando que as imagens que circularam foram feitas em janeiro deste ano e a responsabilidade pelo tema é do DER.>

Na íntegra | Nota do DER-ES O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informa que as estacas mostradas no vídeo não têm função estrutural para a ponte. São estacas quebradas e abandonadas da época da primeira construção, cuja inauguração da “ponte original” foi em 1928. O DER-ES informa que foi feita uma reforma, ampliação e reforço da ponte há pelo menos 10 anos e, na ocasião, foi decidido manter as estacas originais (antigas) no local, porém sem função. As estacas executadas pelo DER-ES para a ampliação e reforço da ponte são as que estão revestidas com “camisa metálica” e que também aparecem no próprio vídeo feito pelo pescador. O DER-ES acrescenta que faz vistorias periódicas na ponte e que não há nenhuma irregularidade em sua estrutura, ou seja, nada que comprometa a segurança dos usuários.

Na íntegra | Nota do CREA-ES O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) informa que, assim que tomou conhecimento da denúncia sobre possíveis danos na estrutura da Ponte Florentino Avidos, em Colatina, por meio de imagens enviadas à TV Gazeta, o presidente do Conselho, engenheiro Jorge Silva, determinou imediatamente a realização de uma vistoria técnica e fiscal no local. Uma equipe técnica do Crea-ES estará na ponte na próxima terça-feira, 1º de julho, a partir das 7h da manhã, para apurar as condições da estrutura e verificar se há risco à segurança da população. O Crea-ES reforça seu compromisso com a segurança da sociedade e a fiscalização do exercício profissional das engenharias.

