Saiba o que muda

Serra aumenta multa máxima a distribuidoras de bebidas para R$ 80 mil

Prefeito Weverson Meireles endureceu lei publicada no ano passado e definiu o que é permitido ou não nos estabelecimentos

A Câmara da Serra aprovou nesta segunda-feira (30) alterações propostas pelo prefeito Weverson Meireles (PDT) para endurecer a lei municipal que trata sobre o funcionamento de distribuidoras de bebidas no município. Os estabelecimentos que se comportarem como bares agora poderão receber multa de até R$ 80 mil.>

Pela legislação municipal de dezembro de 2024, protocolada pelo então prefeito Sergio Vidigal (PDT), nas distribuidoras é proibido consumo de bebidas, alcoólicas ou não, no interior, venda para consumo imediato no local, produção, contar com banheiros internos ou banheiros químicos na área externa para clientes, depósito e comercialização de animais vivos ou abatidos, preparação de refeições e fabricação de gelo.>