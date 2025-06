Acidente

Motociclista morre ao desviar de buraco e colidir com caminhão em Marataízes

Um idoso de 65 anos morreu em um acidente de moto no bairro Brejo dos Patos, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã de segunda-feira (30). No local, o motorista de um caminhão contou para a Polícia Militar que seguia na pista quando colidiu com o motociclista, que teria invadido a contramão para desviar de um buraco. A história foi confirmada por uma testemunha.