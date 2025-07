Vacina mais completa

Reforço contra meningite em bebês aos 12 meses passa a ser com ACWY no ES

Segundo a referência técnica do Programa Estadual de Imunizações (PEI), da Secretaria da Saúde (Sesa), Danielle Grillo, a mudança traz maior proteção às crianças

Publicado em 1 de julho de 2025 às 07:52

Bebês com 12 meses de idade que já completaram o esquema primário de vacinação contra a meningite C passam, a partir desta terça-feira (1º), a receber a vacina meningocócica ACWY como dose de reforço em substituição à vacina meningocócica C. A atualização foi feita pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, e publicada na última quinta-feira (26), por meio da Nota Técnica Nº77/2025. >

Segundo a referência técnica do Programa Estadual de Imunizações (PEI), da Secretaria da Saúde (Sesa), Danielle Grillo, a mudança traz maior proteção às crianças, que passam a receber a imunização de outros três sorogrupos da bactéria (A, W e Y). “É uma atualização que visa ampliar a proteção das crianças e a redução de casos da doença, uma vez que poderá prevenir casos de meningite bacteriana e infecção generalizada no sangue, a meningococcemia”, disse.>

Anteriormente, o esquema da vacina contra a meningite meningococócica pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em crianças era feito somente com a vacina Meningocócica C. A atualização não modifica o esquema primário, que é feito com a primeira dose aos 3 meses de idade e a segunda dose aos 5 meses de idade com a Meningocócica C, mas apenas a dose de reforço, feita aos 12 meses de idade, que passa a ser feita com a vacina meningocócica ACWY. Crianças que perderam a oportunidade de receber o reforço aos 12 meses, podem recebê-lo até 4 anos, 11 meses e 29 dias.>

A referência técnica do PEI, Danielle Grillo, ressaltou que, aquelas crianças que já finalizaram o esquema primário e a dose de reforço com a Meningocócica C não precisam receber o reforço novamente com a atualização, uma vez que para estes casos se considera o esquema finalizado. Entretanto, ela destacou que os adolescentes entre 11 e 14 anos devem receber novamente mais uma dose da vacina, conforme Calendário Nacional do Adolescente. Nesta faixa etária é ofertada a vacina ACWY. O SUS também oferece vacinas contra outros agentes infecciosos que podem causar meningite bacteriana, o pneumococo, o Haemophilus influenzae tipo B e o Mycobacterium tuberculosis.>

A profissional pontuou ainda que o PEI está finalizando a Nota Técnica estadual para orientações sobre a estratégia a ser adotada no Estado, conforme definição nacional, para serem enviadas aos municípios e regionais de saúde a respeito da mudança que será implementada em julho. Na próxima segunda-feira (30), serão distribuídas 5.100 doses da ACWY para o atendimento do reforço das crianças aos 12 meses de idade, que é a cota mensal baseada na população dos municípios capixabas, e que se somam aos estoques municipais.>

Esquema vacinal contra a meningite a partir de 1º julho

3 meses de idade: D1 (Meningocócica C)

11 a 14 anos de idade: meningocócica ACWY

Crianças que perderam a oportunidade de receber o reforço aos 12 meses, podem recebê-lo até completar 4 anos, 11 meses e 29 dias. Crianças que receberam o esquema primário e o reforço com a vacina Meningocócica C não precisam receber a dose de reforço com a vacina meningocócica ACWY.>

Dados de meningite no Espírito Santo

Neste ano, o Espírito Santo totalizou, até a semana epidemiológica SE 25 (até 21 de junho) 491 casos suspeitos, 117 confirmados e 24 óbitos por meningite, entre viral, bacteriana e fúngica. Em 2024, durante todo o ano, foram 719 suspeitos, 228 confirmados e 43 óbitos.>

Com informações do Governo do Estado>

