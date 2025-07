Luto

Muniz Freire suspende aulas e consultas médicas após mortes em acidente

Walace Almeida e Mariana Lordeiro, docentes da rede municipal, o filho deles de oito meses e um motorista da Secretaria Municipal de Saúde morreram em um acidente de trânsito em Minas Gerais

A Prefeitura de Muniz Freire, na Região do Caparaó do Espírito Santo, suspendeu as aulas em todas as escolas do município e instituições educacionais nesta terça-feira (1º) em luto pela morte do casal de professores Walace Almeida, 32 anos, e Mariana Lordeiro, de 31 anos. Eles, o filho do casal de apenas oito meses e um motorista da administração municipal morreram em um acidente envolvendo o carro em que eles estavam e uma carreta na BR 262, em Bela Vista de Minas, Minas Gerais, na manhã de segunda-feira (30).>