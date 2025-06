Na BR 262

Acidente mata professores, bebê e motorista da Prefeitura de Muniz Freire

Vítimas são os professores Walace Almeida e Mariana Lordeiro, o filho do casal, Thales Lordeiro Almeida, de oito meses, e o motorista Francisco Alves de Oliveira

Segundo a prefeitura, morreram no acidente o professor Walace Almeida, a esposa dele, professora Mariana Lordeiro, o filho dos dois, Thales Lordeiro Almeida, e o motorista Francisco Alves de Oliveira. As vítimas estavam em um veículo que pertence à Secretaria de Saúde de Muniz Freire.>

Familiares de Walace, Mariana e Thales informaram que o casal tem outra filha, de 4 anos, que foi deixada com os avós antes da viagem para Belo Horizonte. A reportagem tenta contato com a família do motorista da Prefeitura de Muniz Freire. >

A Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais informou que o acidente ocorreu às 7h20. A rodovia foi totalmente interditada e a liberação ocorreu às 13h. Segundo a corporação, o motorista da carreta não apresentava alterações e ficou no local. A reportagem tenta mais informações com a PRF mineira. A Polícia Civil de Minas Gerais encaminhou equipe de perícia ao local do acidente. A ocorrência seguia em andamento no início da tarde. >