Crea-ES aponta avarias e recomenda correção imediata no Terminal de Itaparica

Vistoria realizada no dia 19 de fevereiro encontrou problemas tanto na membrana que cobre o local quanto na estruturação de captação e drenagem de água

O relatório do Crea-ES apontou problemas estruturais e que vão além da cobertura do Terminal de Itaparica, em Vila Velha. (Ari Melo)

A estrutura do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, está com danos e avarias que necessitam de correção imediata. Esta é a conclusão explicitada no relatório realizado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), obtido com exclusividade pela reportagem da TV Gazeta. O documento mostra diversos problemas, que podem colocar usuários do sistema em risco.

A vistoria, realizada no dia 19 de fevereiro deste ano, mostrou problemas tanto na membrana que cobre o local quanto na estruturação de captação e drenagem de água, além dos cabos de aços e outros elementos metálicos que sustentam toda a cobertura do terminal canela-verde.

O relatório traz fotos que detalham os problemas apresentados no Terminal de Itaparica. Em uma das imagens, o Crea-ES especificou o descolamento do adesivo bem no ponto onde existe a emenda entre as partes da cobertura.

A vistoria ainda encontrou furos e rasgos na membrana. Foi observado pontos de corrosão em parafusos e grampos que travam os cabos de aços que sustentam a cobertura.

Outro problema apresentado pelo Crea-ES é o refletor elétrico fixado próximo a um ponto onde houve um descolamento da emenda, o que pode provocar riscos de contato com a umidade.

Se houver chuvas com intensidade, essa lona aguenta, no máximo, cinco toneladas de peso de água. Ou seja, pode haver um rompimento causando acidentes aos usuários do terminal Jorge Silva • Presidente do Crea-ES

Os profissionais da autarquia ainda notaram que existe uma tubulação provisória para escoar a água e o tecido da cobertura está deformado – que representa risco de rompimento.

Ao final do relatório, o Crea-ES orienta que se faça um estudo para avaliar a substituição total ou parcial da cobertura do Terminal de Itaparica para outro material - ou que se mude o desenho da cobertura para que a água da chuva não fique acumulada.

Além disso, o conselho orientou para que se façam estudos para verificar se a lona da cobertura atende aos critérios do projeto e sugeriu que se faça um laudo para provar que a estrutura metálica suporta o peso da água durante as chuvas.

No relatório, o Crea-ES recomenda a necessidade de vistorias contínuas enquanto não houver uma solução definitiva para os problemas identificados no Terminal de Itaparica.

"Existem riscos de acidentes a partir da hora que tivermos excesso de chuvas e permanecer a questão do acúmulo de água. A membrana, da forma que está colocada, aguenta até 5 toneladas de peso. Há necessidade de uma reestruturação de um novo projeto e que se faça uma nova estrutura em termos de drenagem", destacou Jorge Silva, presidente do Crea-ES.

R$ 2,5 milhões para reparo

Em nota à reportagem da TV Gazeta (veja na íntegra abaixo), a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) disse que vai fazer os reparos necessários na cobertura. A empresa contratada para a reforma do terminal tem 90 dias para terminar e o Governo do Estado vai gastar mais de R$ 2,5 milhões.

A Ceturb-ES informou, ainda, que a parte danificada na última sexta-feira (1), foi recuperada. Disse também que a empresa contratada está preparada para lidar com o acúmulo de água durante o período de manutenção com bombas de sucção e outros equipamentos para escoamento.

Os profissionais estavam trabalhando durante as chuvas, porém a cobertura foi danificada pela ação do usuário. A obra, segundo a companhia, está dentro do prazo de execução e ao término, o acúmulo de água em pontos do terminal será solucionado.

“A Ceturb-ES já contratou um relatório técnico, que está sendo finalizado, para embasar a licitação do serviço de manutenção periódica, preventiva e corretiva, de toda a cobertura”, disse por meio de nota.

Para Jorge Silva, presidente do Crea-ES, a contratação é para resolver o problema imediato, no entanto, será necessário um novo projeto.

Por isso estamos remetendo o nosso relatório, feito por uma equipe multidisciplinar de especialistas, para a Comissão de Infraestrutura da Assembleia e Ministério Público e Tribunal de Contas do Espírito Santo Jorge Silva • Presidente do Crea-ES

Cobertura com histórico de problemas

Em fevereiro deste ano, o repórter Vinicius Zagoto, de A Gazeta, relembrou a série de problemas apresentados pelo Terminal de Itaparica desde a sua inauguração, em 2021. O local foi fechado em 2018 por problemas no telhado e recebeu investimento de R$ 12 milhões, ganhando a cobertura de lona, que apresentou danos antes mesmo da inauguração e desde então se rompe com frequência.

Na época, uma perícia constatou falha estrutural, principalmente no telhado, o que colocava em risco a segurança de passageiros e trabalhadores. Em dezembro de 2020, durante a instalação, parte das lonas que formam o teto do terminal cedeu, em decorrência do grande volume de chuvas na cidade. Na ocasião, o Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES) alegou que o problema ocorreu porque a cobertura não havia sido totalmente instalada e a membrana (lona) ainda estava sendo tensionada.

Em outras ocasiões, furos foram feitos nos pontos onde houve acúmulo de água para que o líquido escoasse. (Luciney Araújo/TV Gazeta)

Dois meses após a inauguração, a lona da cobertura acumulou água e houve vazamentos. A reportagem entrou em contato com o Departamento de Edificação e Rodovias (DER-ES) para saber sobre as condições da estrutura e resolução dos problemas registrados.

Na época, o órgão respondeu, por nota, dizendo que “a lona que cobre as catracas não têm a mesma composição da lona principal, que cobre o corpo do Terminal, e que uma equipe está avaliando a melhor solução para realocá-la adequadamente”. Lembrou ainda que “mesmo com a grande quantidade de chuva, a lona principal não sofreu nenhum tipo de dano”.

Problema se repetiu em 2023

Parte da lona ficou destruída em janeiro de 2023, novamente após episódios de chuva intensa. Um vídeo enviado por um leitor de A Gazeta mostra que a água se acumula sobre uma parte da membrana. A lona não resiste e acaba se rompendo, danificando também um dos letreiros com informações sobre linhas do Sistema Transcol, perto de onde havia passageiros aguardando os ônibus.

Em 2024, a cobertura foi danificada mais uma vez na noite do dia 21 de janeiro devido às fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo.

Oito dias depois, a estrutura voltou a apresentar problemas. O acumulado de água formou uma "barriga" na lona que cobre o local, que, mais uma vez, rasgou devido ao peso.

No dia 1º de março, a lona do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, apresentou problemas acumulando água e terminou rasgada. Uma "barriga" de água foi formada na cobertura e um usuário do sistema Transcol fez um corte no tecido, rasgando a lona na sequência.

Ceturb-ES | Nota na íntegra A Ceturb-ES informa que profissionais da empresa contratada para o reparo de toda a cobertura do Terminal de Itaparica continuam atuando diariamente no local. A parte danificada por um usuário, na última sexta-feira (01), já foi completamente recuperada e suspensa. Na última sexta (01), a água se acumulou naquele ponto, pois, neste momento, partes da membrana estão distensionadas para realização dos reparos. A empresa contratada está preparada para lidar com o acúmulo de água durante o período de manutenção, com bombas de sucção e outros equipamentos para escoamento. Os profissionais estavam agindo durante a chuva, porém, a cobertura foi danificada pela ação de um intruso. A obra está dentro do prazo de execução, que é de 90 dias, e, após a finalização, o acúmulo de água em alguns pontos da cobertura do Terminal será solucionado. A Ceturb-ES já contratou um relatório técnico, que está sendo finalizado, para embasar a licitação do serviço de manutenção periódica, preventiva e corretiva, de toda a cobertura. O material da cobertura é uma tecnologia confortável e resistente, pois suporta muito peso, não é inflamável e absorve até 92% de raios UV em altas temperaturas, o que mantém o clima ameno na área interna, já que as membranas fazem trocas de calor.

