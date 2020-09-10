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Pandemia

Covid-19: 50 cidades do ES não registraram mortes em uma semana

Os municípios que não registraram óbitos estão localizados, em grande parte, no extremo-sul do Estado, na Região Serrana e no Norte

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 19:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 19:33
Pessoa com máscara contra a Covid-19
Pessoa com máscara contra a Covid-19 Crédito: Divulgação/Governo de SC
Uma queda constante do número de mortes de infectados pelo novo coronavírus é o novo comportamento da pandemia no Espírito Santo. A redução pode ser observada até mesmo pelos registros dos municípios capixabas:  50 deles não tiveram nenhum óbitos pelo menos nos últimos sete dias.  
Covid-19: 50 cidades do ES não registraram mortes em uma semana
Os municípios que não registraram mortes estão localizados, em grande parte,  no extremo-sul do Estado, na Região Serrana e no Norte. Já entre as 28 que tiveram óbitos pela doença estão os da Grande Vitória, além de cidades populosas do interior, como Colatina, Cachoeiro e Linhares. 
No item letalidade, a média móvel - índice que leva em consideração as mortes dos últimos sete dias - vem reduzindo semana após semana, desde o mês de agosto.  Porém, ainda é considerada uma queda lenta.
Na última semana, a média móvel registrada no Estado foi de 14 mortes por dia,  um dos menores desde que a pandemia passou a desacelerar no Estado.  "Parte disso acontece por termos uma boa assistência de saúde aos que apresentam sintomas e que poderiam evoluir a óbito. Avançamos no acompanhamento, uma vez que as pessoas com sintomas passaram a ser monitoradas pela atenção básica", observou Luiz Carlos Reblin, subsecretário de Vigilância em Saúde da Sesa.

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Entre as 28 cidades que tiveram registros de mortes por Covid-19 na última semana, Cariacica está no topo da lista. Foram 13 casos nos últimos sete dias. Logo depois, há um empate entre Vila Velha, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e Vitória, com seis óbitos cada. Serra vem logo depois, com cinco mortes causadas pelo coronavírus.  Isso mostra que a ocorrência de mortes é maior nas cidades mais populosas. No mesmo período, 11 municípios tiveram um caso a mais de morador falecendo pela infecção.
Apesar de menos registros de óbitos, a pandemia ainda preocupa as autoridades de saúde. "Nossa preocupação é o que está por vir após as aglomerações do último feriado. Infelizmente, não está escrito na testa quem está ou não contaminado.  Brasileiro é um povo afetuoso e que precisa aprender a manter distância. Somente o distanciamento e o uso de máscaras poderão ajudar a evitar o contágio", completou Reblin. 

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