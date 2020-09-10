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Pandemia

Coronavírus: ES registra 3.314 mortes e passa de 118 mil casos

Dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) mostram que o Estado já soma 118.138 casos da doença  desde o começo da pandemia

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 16:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 16:35
Uso de máscara de proteção contra o coronavírus
Uso de máscara de proteção contra o coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva
Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.314 mortes e 118.138 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta quinta-feira (10). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 868  novos casos e 16 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 16.519 registros da doença, seguida por Vitória (14.274), Serra (14.213) e Cariacica (11.083). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.944 moradores infectados.

CURADOS

O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 107.926 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,8% e, até agora, 327.439 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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