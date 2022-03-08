Corpo de criança morta pela mãe na Serra continua à espera de liberação

Departamento Médico Legal (DML) de Vitória Crédito: Manoel Neto

Em contato com a TV Gazeta, o avô da criança, que é pai de Drielle Figueiredo Pires, disse que ficou chocado com a notícia de que o neto teria sido morto pela filha dentro de casa. Afirmou ainda que tinha intenção de sepultar o pequeno Gabriel no interior da Bahia, mas que, por problemas de saúde e dificuldades financeiros, isso não será possível. O avô, chamado Antônio, cuida de um outro neto de 14 anos.

Polícia encontrou criança morta em casa no bairro Nova Carapina, na Serra Crédito: Diony Silva

A TV Gazeta esteve na manhã desta terça-feira (8) no DML e confirmou que o corpo da criança segue à espera de liberação. Nenhum familiar foi encontrado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória.

JUSTIÇA DECRETOU PRISÃO PREVENTIVA DE DRIELLE

Driele Figueiredo Pires, de 28 anos, que está grávida de oito meses, confessou aos policiais militares ter assassinado o próprio filho Crédito: Vitor Jubini

Na decisão da juíza Raquel de Almeida Valinho, consta que a suspeita tirou a vida do filho, tendo enrolado o corpo em um pano e colocado embaixo da cama, "na intenção de ocultar o cadáver". O menino teria sido morto sufocado na frente de duas outras crianças, de 6 e 2 anos.

Drielli tem dois registros criminais prévios, sendo um termo circunstanciado por maus-tratos e outro termo por ameaça, ambos ainda em trâmite no Judiciário.