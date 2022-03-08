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Latrocínio

Suspeito de matar comerciante em SP a facadas é preso em Cachoeiro

Crime aconteceu no dia 1° de fevereiro e a vítima era um comerciante de 55 anos. Caso teve repercussão em SP e chocou moradores, segundo a polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2022 às 11:31

Publicado em 08 de Março de 2022 às 11:31

Polícia Civil prende suspeito de matar comerciante em São Paulo Crédito: Divulgação/ Polícia Civil
Um homem de 23 anos foi preso pela equipe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (7). Ele é suspeito de ser autor de um latrocínio – roubo seguido de morte - ocorrido no dia 1° de fevereiro deste ano, na cidade de São Paulo, contra um comerciante de 55 anos.
A prisão, segundo a Polícia Civil, aconteceu no bairro Novo Parque. Os investigadores de Cachoeiro foram acionados por policiais da cidade de São Paulo, que pediram apoio para que descobrissem o paradeiro do suspeito, que não resistiu à prisão.
O suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece à disposição da Justiça.

O CRIME

O crime aconteceu na madrugada do dia 1° de fevereiro de 2022. O suspeito, que tinha informações privilegiadas de que o comerciante, proprietário de um restaurante de São Paulo, guardava considerável quantia em dinheiro dentro do estabelecimento, foi ao local e arrombou uma das portas de aço.
Porém, naquela madrugada, o proprietário havia resolvido pernoitar no estabelecimento, possivelmente para fazer a guarda dos valores. O suspeito utilizou uma faca e matou a vítima com diversos golpes.
“A morte do comerciante chocou os moradores de São Paulo, repercutindo em todos os canais de imprensa. O delegado responsável pelas investigações na cidade de São Paulo ficou extremamente grato com a prisão realizada pelos policiais capixabas, acrescentando ser de suma importância a integração entre as polícias estaduais”, destacou o titular da Deic de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Rafael Amaral.

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