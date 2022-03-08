Suspeito de matar comerciante em SP a facadas é preso em Cachoeiro

Polícia Civil prende suspeito de matar comerciante em São Paulo Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

A prisão, segundo a Polícia Civil, aconteceu no bairro Novo Parque. Os investigadores de Cachoeiro foram acionados por policiais da cidade de São Paulo, que pediram apoio para que descobrissem o paradeiro do suspeito, que não resistiu à prisão.

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece à disposição da Justiça.

O CRIME

O crime aconteceu na madrugada do dia 1° de fevereiro de 2022. O suspeito, que tinha informações privilegiadas de que o comerciante, proprietário de um restaurante de São Paulo, guardava considerável quantia em dinheiro dentro do estabelecimento, foi ao local e arrombou uma das portas de aço.

Porém, naquela madrugada, o proprietário havia resolvido pernoitar no estabelecimento, possivelmente para fazer a guarda dos valores. O suspeito utilizou uma faca e matou a vítima com diversos golpes.