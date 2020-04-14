Coronavírus no ES: mais de 90% dos mortos são do grupo de risco

"Isso está acontecendo no mundo inteiro, não apenas no Brasil. As pessoas mais velhas e portadores de doenças crônicas são mais suscetíveis a ter o coronavírus com complicações devido à baixa imunidade que possuem", explicou o infectologista Lauro Ferreira Pinto.

"Existem pacientes com saúde boa, jovens, que estão fora do grupo de risco, que chegam a falecer. Essa é a razão para que todos tenham cuidado. Ainda não sabemos explicar isso, são pessoas que vem com quadro não tão grave, mas que tem uma piora súbita. Há um choque, um colapso respiratório e alteração cardíaca grave que leva à morte. O encontro entre o vírus e o corpo humano varia de pessoa para pessoa", pontuou Lauro Ferreira.