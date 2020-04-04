Covid-19: 'Não adianta fechar os olhos', diz mulher que perdeu prima no ES

Com apenas 36 anos, uma dona de casa morreu, na manhã desta sexta-feira (03), no Hospital Jayme Santos, na Serra, após complicações provocadas pelo coronavírus. Ela é uma das cinco vítimas da doença no Espírito Santo.
"Ela estava internada há cerca de cinco dias. Sentia muita falta de ar, de chegar ao ponto de desmaiar. Conversei com ela a última vez no whatsapp, foi quando contou que estava internada em um hospital em Vitória. A dificuldade de respirar piorou e ela teve que ser levada para a Serra, até hoje (03) quando recebemos a notícia da morte", contou a prima dela, de 31 anos.
Ela disse ainda que a prima teve um infarto há seis meses. Menos de dois meses depois, a dona de casa teve outro infarto e, desde então, fazia acompanhamento médico e uso de medicação. "A imunidade dela era baixa devido ao tratamento. Ela pegou uma tosse seca. Depois virou pneumonia e tinha ronquidão", contou.
Para a família, a dor da perda vem com um misto de descrença de que a dona de casa morreu. "Nunca pensei que o coronavírus levaria alguém que amo. Não adianta fecharmos os olhos e não acreditar nessa doença", lamentou a prima.