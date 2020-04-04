Covid-19: 'Não adianta fechar os olhos', diz mulher que perdeu prima no ES

"Ela estava internada há cerca de cinco dias. Sentia muita falta de ar, de chegar ao ponto de desmaiar. Conversei com ela a última vez no whatsapp, foi quando contou que estava internada em um hospital em Vitória. A dificuldade de respirar piorou e ela teve que ser levada para a Serra, até hoje (03) quando recebemos a notícia da morte", contou a prima dela, de 31 anos.