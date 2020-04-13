Servidor da Serra morto por coronavírus era saudável, diz família

O contador Denis Saiter Mageski, de 37 anos, morreu no último domingo (12) por covid-19 Crédito: Reprodução

No boletim divulgado pela Secretaria de Saúde (Sesa) na noite de domingo (12), a informação é que Denis e as outras vítimas tinham algum tipo de comorbidade.

Denis era natural de Afonso Cláudio , Região Serrana do Espírito Santo, e mudou-se para a Grande Vitória em 2005 para estudar e trabalhar. Atualmente, ele dividia apartamento em Alvorada, na Serra, enquanto os pais idosos vivem com uma irmã no interior. A família conta que no dia 2 de abril o contador resolveu ir ao médico, achando estar gripado.

"Ele entrou em contato com a gente dizendo achar estar resfriado ou gripado. Não sabemos se ele foi a um hospital ou UPA, mas ele disse que no local foi diagnosticado com suspeita de dengue e retornou para casa. A pessoa que dividia apartamento com ele foi ao médico com os mesmos sintomas no dia seguinte, dia 3, mas ele já recebeu diagnóstico de suspeita de coronavírus e ficou internado", contou o cunhado da vítima, o produtor rural Rodrigo Apolinário.

RETORNO AO HOSPITAL EM ESTADO GRAVE

Denis ficou três dias em casa e como percebeu que os sintomas pioraram, evoluindo para dores no corpo e falta de ar, ele procurou uma UPA da região. O contador foi ao local sozinho e dirigindo, no dia 5 de abril. No caminho, enviou uma mensagem para a família.

"Ele disse que estava se sentindo mal, com falta de ar e dores. Falou que a gente não precisava se preocupar porque ele estava indo ao hospital e logo voltava para casa. Ele pegou o carro e foi sozinho. Foi o último contato que tivemos com ele... Nesse domingo (5), ele já foi transferido ao Hospital Jayme Santos Neves e ficou internado em estado grave, no respirador. Na segunda (6), ele piorou muito. Uma semana depois, no Domingo de Páscoa (12), faleceu por Covid-19" Rodrigo Apolinário - Cunhado da vítima

"ERA UMA PESSOA SAUDÁVEL", DIZ FAMÍLIA

O caso chocou a família não apenas pela pouca idade de Denis, mas também porque a vítima não tinha histórico de doenças crônicas. Parentes afirmam que ele era uma pessoa saudável e não fumava há três anos.

"Se ele tinha alguma doença crônica ou respiratória, desconhecemos. O Denis já fumou ocasionalmente em festas, mas nunca foi um fumante frequente. Há três anos ele não fumava. Aparentemente, para nós, ele era uma pessoa saudável, que fazia musculação todos os dias e passava a maior parte do tempo estudando", disse o cunhado.

Denis foi enterrado no Cemitério da região de Afonso Cláudio, apenas com a presença do cunhado e das irmãs, sem velório.

"Ele era contador, mas há três anos estava focado em tentar ser auditor fiscal. Nos disse, inclusive, que estava aproveitando o trabalho em home office para estudar mais. Ele sempre foi uma pessoa focada e independente. Estamos tristes, mas esperamos que o caso sirva de alerta. Agora os números passam a ter nomes de pessoas próximas" Rodrigo Apolinário - Cunhado da vítima

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