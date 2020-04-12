Prefeitura da Serra lamenta morte de servidor

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, onde Denis estava internado Crédito: Fernando Madeira

Erramos: A primeira versão desta reportagem, publicada no domingo (12) às 20h20, atribuía à Prefeitura da Serra a informação de que um servidor do Executivo municipal morreu devido ao novo coronavírus. A prefeitura lamentou a morte do funcionário nas redes sociais, sem determinar a causa. A correção foi feita às 21h30.

A Prefeitura da Serra lamentou, neste domingo (12), a morte do funcionário da Denis Saiter Mageski, 37 anos, que fazia parte da equipe de trabalho da Secretaria Municipal da Fazenda. Ele estava internado no Hospital Dr Jayme Santos Neves, também no município serrano.