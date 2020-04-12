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Prefeitura da Serra lamenta morte de servidor

A administração municipal comunicou o falecimento do servidor, se solidarizando com a família. Denis Saiter Mageski, 37 anos, fazia parte da equipe de trabalho da Secretaria Municipal da Fazenda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2020 às 20:21

Publicado em 12 de Abril de 2020 às 20:21

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, onde Denis estava internado Crédito: Fernando Madeira
Erramos: A primeira versão desta reportagem, publicada no domingo (12) às 20h20, atribuía à Prefeitura da Serra a informação de que um servidor do Executivo municipal morreu devido ao novo coronavírus. A prefeitura lamentou a morte do funcionário nas redes sociais, sem determinar a causa. A correção foi feita às 21h30. 
A Prefeitura da Serra lamentou, neste domingo (12), a morte do funcionário da  Denis Saiter Mageski, 37 anos, que fazia parte da equipe de trabalho da Secretaria Municipal da Fazenda. Ele estava internado no Hospital Dr Jayme Santos Neves, também no município serrano.
Nas redes sociais, a prefeitura comunicou o falecimento do servidor, se solidarizando com a família e "pedindo a Deus que dê forças e ilumine todos que conviviam com ele".

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