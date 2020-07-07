Coronavírus no ES: 'é preciso respeitar o luto de cada um', diz psicóloga

Ato homenageou capixabas mortos pelo novo coronavírus na praia de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

"O luto é diferente para cada pessoa. É comum sentir um entristecimento maior no início, alguns se negam a acreditar no ocorrido", diz a especialista.

Ainda de acordo com a profissional que trabalha na linha de frente do combate à Covid-19 , as pessoas próximas podem ajudar dando suporte. "Familiares e amigos precisam demonstrar o carinho, que é fundamental", completa.

Segundo Daiana, há um aumento do medo e da ansiedade conforme a doença avança. O luto pode ser ainda mais complicado, uma vez que "não há elaboração da fase final da vida". Ou seja, os dias anteriores ao registro de óbito não foram vividos em contato com as pessoas queridas.

"As medidas que tomamos visam aumentar a confiança nos profissionais de saúde. A partir do momento que o tratamento se torna humanizado, os familiares se sentem pertencentes ao espaço, se sentem mais seguros", explicou.