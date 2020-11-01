Covid-19 no ES: 3.862 mortes e mais de 156 mil casos confirmados

Neste domingo (1º), o Espírito Santo superou a marca dos 156 mil casos confirmados de Covid-19. Desde o início da pandemia, foram exatos 156.018 diagnósticos positivos e 3.862 óbitos por causa da doença. Somente nas últimas 24 horas, foram divulgados mais 297 infecções e sete óbitos pelo novo coronavírus.
Cidade que concentra o maior número de contaminados, Vila Velha está com 22.947 registros. Em seguida, aparecem Vitória (20.001), Serra (19.760), Cariacica (14.206) e Linhares (7.664). Se considerada a quantidade de vidas perdidas, há mudança na ordem dos municípios mais afetados. Sendo eles: Vila Velha (547), Serra (541), Cariacica (486), Vitória (451) e Cachoeiro de Itapemirim (187).
Entre os dez bairros mais infectados do Estado, apenas Interlagos (10º), em Linhares, não pertence à Grande Vitória. Esse ranking é puxado por Jardim Camburi, Praia da Costa, Jardim da Penha, Praia de Itaparica, Itapuã, Praia do Canto, Colina de Laranjeiras, Mata da Praia e Coqueiral de Itaparica, nesta ordem.
Além dos casos confirmados, outros 125.856 ainda são considerados suspeitos pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). A parte boa é que o número de capixabas curados subiu: de 143.370 para 143.689, em apenas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se manteve em 2,5%, e mais de 510 mil testes já foram realizados no Estado.