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Atualização

Covid-19 no ES: 3.862 mortes e mais de 156 mil casos confirmados

Conforme atualização do Painel Covid-19 na tarde deste domingo (1º), foram registrados 297 diagnósticos positivos e sete óbitos nas últimas 24 horas

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 17:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2020 às 17:41
No bairro Glória, em Vila Velha, é possível ver pessoas atendendo a determinação do governo de usar máscara de proteção contra o coronavírus
O uso da máscara sempre que estiver na rua é uma das medidas eficazes para combater a transmissão do novo coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva
Neste domingo (1º), o Espírito Santo superou a marca dos 156 mil casos confirmados de Covid-19. Desde o início da pandemia, foram exatos 156.018 diagnósticos positivos e 3.862 óbitos por causa da doença. Somente nas últimas 24 horas, foram divulgados mais 297 infecções e sete óbitos pelo novo coronavírus.
Cidade que concentra o maior número de contaminados, Vila Velha está com 22.947 registros. Em seguida, aparecem Vitória (20.001), Serra (19.760), Cariacica (14.206) e Linhares (7.664). Se considerada a quantidade de vidas perdidas, há mudança na ordem dos municípios mais afetados. Sendo eles: Vila Velha (547), Serra (541), Cariacica (486), Vitória (451) e Cachoeiro de Itapemirim (187).

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Entre os dez bairros mais infectados do Estado, apenas Interlagos (10º), em Linhares, não pertence à Grande Vitória. Esse  ranking é puxado por Jardim Camburi, Praia da Costa, Jardim da Penha, Praia de Itaparica, Itapuã, Praia do Canto, Colina de Laranjeiras, Mata da Praia e Coqueiral de Itaparica, nesta ordem.
Além dos casos confirmados, outros 125.856 ainda são considerados suspeitos pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). A parte boa é que o número de capixabas curados subiu: de 143.370 para 143.689, em apenas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se manteve em 2,5%, e mais de 510 mil testes já foram realizados no Estado.

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