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Pandemia

Coronavírus: ES registra 3.045 mortes e passa de 106 mil casos

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), nas últimas 24 horas a doença infectou 606 pessoas e provocou 19 óbitos

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 16:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2020 às 16:55
Santa Casa de Colatina ganhou novos leitos de UTI para tratamento do novo coronavírus
UTIs ainda possuem muitos pacientes em tratamento do novo coronavírus Crédito: TV Gazeta Noroeste
Espírito Santo chegou a 106.494 casos e 3.045 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na tarde desta segunda-feira (24). As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). A ferramenta mostra que nas últimas 24 horas a doença infectou 606 pessoas e provocou 19 óbitos. 
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 15.238 registros da doença, seguida por Vitória (13.395), Serra (13.124) e Cariacica (10.239). Já nos números divulgados pelos bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.808 pessoas infectadas.
O número de  pacientes curados também  aumento no Espírito Santo. Ao todo, 93.295 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,9% e, até agora, 226.535 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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