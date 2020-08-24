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Sob pressão

Bruxismo: como a pandemia pode afetar nossos dentes

O problema acontece quando começamos a ranger ou apertar os dentes involuntariamente e é uma das primeiras manifestações clínicas do estresse
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2020 às 14:18

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 14:18

Bruxismo
O ideal  é investigar o motivo que levou ao desenvolvimento do bruxismo, tratando a causa Crédito: Divulgação
Ansiedade e estresse são problemas do cotidiano moderno. Porém, durante a pandemia, eles estão em mais evidência do que nunca, devido à apreensão do momento e ao isolamento social. Isso pode ser visto pelo aumento dos casos de dentes quebrados, que ocorrem, na maioria das vezes, por causa do bruxismo.
O bruxismo acontece quando começamos a ranger ou apertar os dentes involuntariamente, no decorrer do dia ou durante o sono, e é uma das primeiras manifestações clínicas do estresse. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 40% dos brasileiros sofrem com a condição. Pode parecer um problema simples, ou trivial, mas a pressão recorrente nos dentes pode ter diversas consequências.

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O bruxismo pode resultar em dores na mandíbula, nos ouvidos, no pescoço e na cabeça, ou, em casos mais extremos, na quebra de dentes e até em problemas nas articulações do rosto, destaca Rosely Cordon, professora e pesquisadora no projeto Mapas de Evidências Clínica de Saúde Integrativa BIREME/OPAS/OMS.
Segundo Rosely, o hábito de pressionar os dentes é uma espécie de válvula de escape para aliviarmos a tensão que se acumula no dia a dia. Em momentos que geram medo e apreensão, como o que estamos vivendo desde o início da pandemia, ele pode se desenvolver, mesmo sem um histórico de ansiedade, diz a especialista.

TRATAMENTO

Para o doutor Willian Ortega, cirurgião dentista especialista em ortodontia e professor da Facial Academy, além das causas já citadas há fatores genéticos que também podem contribuir com o agravamento do bruxismo. É impossível saber o que acontece com nosso corpo quando dormimos, por isso muitas pessoas nem sabem que sofrem desse mal e só acabam tomando conhecimento quando alguém comenta que elas rangem ou fazem algum barulho com os dentes enquanto dormem, alerta Ortega.
O bruxismo é um ótimo exemplo de como uma condição que aparentemente afeta apenas a região da boca envolve, na verdade, o organismo como um todo, e como isso reflete no tratamento da odontologia integrativa. A recomendação dos profissionais é de que sejam feitas sessões de laserterapia, que atuam contra a dor, e que se investigue o motivo que levou ao desenvolvimento do bruxismo, tratando a causa, como o estresse, por exemplo.

MEDICINA INTEGRATIVA

A laserterapia pode acontecer em conjunto com a Medicina Integrativa e Complementar, por meio de métodos que relaxem a mente e o corpo, como mindfullness, meditação, aromaterapia, yoga, biodança, musicoterapia, ou qualquer outra prática que seja eficaz para o paciente, diz Rosely Cordon.
Outro método que pode contribuir para o controle do bruxismo é o uso de placas de acrílico. Elas são indicadas na maioria dos casos. O dispositivo para dormir é feito sob medida para encaixar entre os dentes, protegendo-os do impacto. Apesar de não ser a cura, as placas auxiliam muito na melhora dos sintomas, complementa o doutor Willian.

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