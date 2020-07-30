Hábito de falar sozinho pode ser aliado dos pensamentos e emoções

Falar sozinho é um hábito comum e benéfico, segundo psicóloga Crédito: Pixabay

Quem nunca se pegou falando sozinho? A prática, tão comum, é benéfica e ajuda na organização dos nossos pensamentos e emoções, segundo a psicóloga e comentarista da CBN Vitória , Adriana Müller. Porém, mesmo sabendo do efeito positivo dessa prática, a psicóloga chama atenção para alguns cuidados.

De acordo com a comentarista do CBN e a Família, em entrevista ao jornalista Fábio Botacin nesta quinta-feira (30), é preciso distinguir o falar sozinho de surtos psicóticos, coisas bem diferentes.

"Falar sozinho é um daqueles hábitos comuns, é algo que os seres humanos fazem. O senso comum, com uma tendência de generalizar tudo, coloca o hábito no mesmo pacote das pessoas que estão em um surto psicótico. Elas ouvem vozes, enxergam pessoas, não é disso que estamos falando", chama atenção.

Segundo Adriana Müller, a área do cérebro responsável pelo pensamento é diferente da área que monitora a fala. Essa separação dá ainda mais importância ao processo de falar sozinho. A organização de maneira lógica da fala e do pensamento é uma estratégia, por exemplo, para memorização.

"Sempre que a gente vai pensar, a gente pensa frases, é uma sequência de palavras. E pra falar é preciso organizar os pensamentos, uma organização lógica. O falar também ajuda a externalizar o que está dentro de nós. Quando a gente fala há um alívio, além de promover um autoconhecimento", diz.

A especialista ainda enfatiza a importância da combinação entre pensamento e fala para os próprios atendimentos.

"Por isso que a base de todo atendimento psicológico, de toda terapia, é a fala. Assim se coloca pra fora e há o processo de autoconhecimento. Claro que, nesse caso, há alguém pra ouvir e organizar de acordo com uma teoria, mas de qualquer forma a organização do pensamento é benéfico", completa a psicóloga.

Apesar de todo esse lado positivo envolvendo o hábito de falar sozinho, a psicóloga chama atenção para "exageros":

Se as falas estão sendo muito críticas a você mesmo, elas podem reforçar sentimento ruins e pesados. Cuidado para não ficar refém das sensações ruins;



Se depois de falar, você fica aliviado, encontrou resposta para a situação. Mas se o efeito reforçou um sentimento ruim, tem que prestar atenção no exagero;



Começar a falar sozinho em meio a outras pessoas é um exagero. Busque ajuda de alguém para colocar pra fora, um bom interlocutor.

