Psicóloga aponta desafios do isolamento para solteiros que moram sozinhos

"Antes desta pandemia, viver só era uma escolha e, inclusive, uma escolha que dava muito orgulho. Um exemplo de autonomia. Essa noção era muito forte. Hoje, todos esses aspectos estão fragilizados. A liberdade está restringida. É como se a escolha estivesse aparentemente anulada. Mas é preciso ressaltar que sempre temos a capacidade de escolher"