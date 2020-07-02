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Solidão na quarentena

Psicóloga aponta desafios do isolamento para solteiros que moram sozinhos

Adriana Müller explica que 'é possível criar e desenvolver estratégias' para lidar melhor com os sentimentos em tempos de pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 20:19

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 20:19

Mulher com máscara para se proteger do coronavírus em casa; lockdown, isolamento, confinamento
Isolamento social dentro de casa pode ser mais complicado para solteiros que moram sozinho Crédito: Freepik
As medidas de distanciamento social, impostas pela pandemia, promoveu alterações no convívio entre as pessoas. Mesmo com a possibilidade de conexão pelas redes sociais, mandando áudio, fazendo videochamadas ou enviando fotos, fato é que muita gente ainda reclama da solidão. O problema pode ser ainda maior para quem é solteiro e mora só. Entre quatro paredes, como fazer para amenizar as complicações?
Por essa razão, segundo a comentarista da Rádio CBN Vitória, Adriana Müller, é preciso buscar "antídotos para os sintomas" causados pela pandemia do novo coronavírus. Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, durante o CBN e a Família desta quinta-feira (2), a psicóloga ressalta a mudança na liberdade de quem mora sozinho.
"Antes desta pandemia, viver só era uma escolha e, inclusive, uma escolha que dava muito orgulho. Um exemplo de autonomia. Essa noção era muito forte. Hoje, todos esses aspectos estão fragilizados. A liberdade está restringida. É como se a escolha estivesse aparentemente anulada. Mas é preciso ressaltar que sempre temos a capacidade de escolher"
Adriana Müller - Psicóloga
A psicóloga explica que "é possível criar e desenvolver estratégias" para lidar melhor com os sentimentos em tempos de pandemia.

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Entre as alternativas estão os cuidados com as plantas e com os animais de estimação, a organização da casa e o envolvimento com novos projetos.
A solidão tem sido citada com frequência até por quem mora com outras pessoas. A comentarista da Rádio CBN Vitória destaca que é preciso haver autoconhecimento.
"O sentimento de solidão está sendo muito frequente, já que não conseguimos sair e interagir com as pessoas, nessa vida que flui. A solidão passa pelo autoconhecimento. Precisamos entender o que sentimos, o que motiva o sentimento e o que gostaríamos que acontecesse"
Adriana Müller - Psicóloga
Ainda segundo Adriana Müller, deve-se buscar ajuda com psicólogos e psiquiatras. Muitos fazem atendimento por videochamada. "Estamos isolados mas não sozinhos", finaliza.

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