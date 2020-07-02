Cansado de ficar parado na quarentena? Conheça 5 aplicativos que vão te fazer mexer o corpo

01

 Nike Training

O aplicativo da Nike foi inteiramente produzido por treinadores, eles oferecem uma ajuda para alcançar o seu condicionamento físico, mesmo que você seja iniciante, tenha pouco espaço em casa e não possua muitos equipamentos. Algumas de suas aulas gratuitas são sessões de yoga, além de treinos que vão desde força até cardio. Além disso, o programa mensal ainda oferece dicas de nutrição e cuidados com a alimentação com personalização para cada necessidade. Você ainda pode celebrar cada conquista sua, pois recebe um troféu a cada meta atingida, incentivando as atividades. O app está disponível para Play Store e App Store .

02

 Adidas Training

A Adidas também começou com um projeto por meio de aplicativos para ajudar as pessoas a treinarem em casa. Com ele você pode selecionar seus grupos musculares e criar seu próprio treino de acordo com a disponibilidade da sua agenda, participar de desafios e até mesmo ver as atividades dos seus amigos. O Adidas Training está disponível para Play Store e App Store .

03

 Desafio 30 dias

Esse aplicativo garante que em 30 dias, você terá uma mudança notável. Eles disponibilizam vídeos em HD dos exercícios, planos fitness. Possui uma didática que desafia seus alunos a conseguirem o objetivo esperado. Você ainda pode selecionar qual parte do corpo que pretende treinar e ir se adaptando. Além disso, também está disponível para os dois sistemas: Play Store e App Store .

04

 Weburn

A Weburn é uma plataforma que também possui aplicativo. Por ele você tem acesso aos melhores professores e coachs do Brasil. Ele é feito por videoaulas, que possuem até a opção de baixar para assistir sem internet. Além de treinos, algumas outras aulas são: yoga, playdance, menu natureza, para ajudar na alimentação, pilates, treinos voltados para mulher e suas necessidades, planos de corrida, programa para controle de tabagismo e muito mais. Além do site, o app está disponível para Play Store e App Store

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 Queima diária