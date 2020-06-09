Coronavírus: 5 dicas para lidar com seu próprio mau humor na quarentena

A quarentena pode causar estresse e mau humor Crédito: Sergejs Rahunoks/ Freepik

Se em dias comuns, sem motivo aparente, acordamos de mau humor, imagine neste isolamento social? Nem é preciso citar as inúmeras razões. A questão é: como encarar mais um dia de quarentena sem deixar que seu humor atrapalhe suas tarefas? A psicóloga e mestre em Saúde Coletiva pela UFRJ, Flávia Teixeira, lista 5 dicas para lidar com esse estado emocional. Confira.

Não tome decisões com a cabeça quente

Boas decisões são aquelas que foram construídas levando em conta os prós e contras de cada cenário. Geralmente, elas são maduras, ou seja, vão se confirmando ao longo do tempo. Apesar de boas escolhas não serem garantia de sucesso, as impulsivas tendem a ser ruins e gerar arrependimento. Portanto, evite tomar decisões quando o lado racional não estiver no seu melhor modo.

Repense seus julgamentos

Nos dias em que não estamos bem, há uma inclinação a ver o copo meio vazio ou olhar o mundo com lentes embaçadas. Nossa percepção é muito influenciada pelo estado emocional do momento. O mau humor é capaz de fazer com que seus julgamentos sejam mais duros com você mesmo e com os outros. Aliás, não se julgue. Procure entrar em contato com o que está lhe causando esse estado de incômodo ou irritação. Se puder, deixe para fazer uma nova avaliação quando estiver em um dia melhor.

Não consegue se segurar? Fortaleça o isolamento

Em momentos de mau humor, tendemos a ficar com o pavio curto. Por isso, pense três vezes antes de emitir opiniões, principalmente se for em resposta a algo que você não gostou ou discorda. Se o mau humor estiver tão forte a ponto de sequer conseguir disfarçar, saia de cena, se dê um tempo e retorne o contato com as pessoas quando estiver mais tranquilo.

Encurte seu home office

Se você está trabalhando em casa e tem a opção de controlar seus horários, encurte seu expediente no dia em que o emocional não estiver nada bem. Se tiver alguma reunião virtual, remarque, se for possível. Isso evitará exposições a situações limite.

Escolha atividades prazerosas