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Dia dos Namorados

Amor na quarentena: namorados decidem morar juntos durante o isolamento

Luana Mattos e Fabrício Nunes aproveitaram o momento para passarem uma temporada juntinhos. É o test-drive para o casamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2020 às 10:30

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 10:30

Luana Mattos e Fabrício Nunes decidiram morar juntos durante a quarentena
Luana Mattos e Fabrício Nunes decidiram morar juntos durante a quarentena Crédito: Divulgação
Se alguns casais sofrem com a distância, outros aproveitaram o momento para passarem uma temporada juntinhos. Um tipo de test-drive para o casamento. É o caso da universitária Luana Mattos, 21, e do fisioterapeuta Fabrício Nunes, 23, que estão morando na casa dela, com os pais. Ele já tinha peças de roupas na minha casa. E para não ficarmos longe um do outro, já que moramos em cidades diferentes, decidi falar com meus pais sobre a nossa escolha. Eles aceitaram superbem, conta a jovem.
Fabrício tem atuado na linha de frente contra o coronavírus. O trabalho é exaustivo e o apoio da namorada nesse momento tem sido fundamental. Tem sido uma experiência incrível. O vínculo e afeto que tenho, inclusive com meus sogros, é visível. Temos intimidade para dizer qual o limite de cada um dos moradores e a nossa relação de casal é muito saudável. Morar com ela nesse momento é uma oportunidade de a gente se conhecer muito mais.
"A gente já tinha planos de morar juntos quando terminar a faculdade. Esse está sendo um teste. Até o final continuaremos firmes nessa escolha"
Luana Mattos - Universitária
E tanto tempo junto num mesmo espaço, gera brigas? Luana, que está trabalhando de home office, conta que quando o namorado está em casa fica querendo atenção. Nesse momento fico estressada e, às vezes, acaba saindo algumas faíscas. Mas é parte do processo porque tem as demandas do trabalho e da faculdade e ele acaba me dando o tempo necessário.
Eles fazem tudo junto dentro de casa. A gente já tinha planos de morar juntos quando terminar a faculdade. Esse está sendo um teste. Até o final continuaremos firmes nessa escolha, diz a estudante.

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