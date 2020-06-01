Webnamoro: lives, séries, mensagens e horas de videochamada

Thaynara e Marcelo compartilham vários momentos por chamada de vídeo. Crédito: Arquivo pessoal

Lives, filmes e séries assistidos simultaneamente e compartilhados através de ligações ou videochamadas. Essas são as novas formas de se encontrar adotadas por casais que estão juntos, mas separados pela quarentena. O jeito tem sido abusar dos recursos tecnológicos para tentar driblar a saudade durante o isolamento.

O casal Patrícia Thomes e Felipe Gomes namora há seis anos e a quarentena está sendo o período em que eles estão passando o maior tempo separados, desde o início do relacionamento. A nossa rotina mudou e a do nosso relacionamento também, conta Patrícia.

É muito novo não saber quando poderemos nos ver de novo, pode demorar muitos meses, diz ela sobre a principal diferença da quarentena em relação a outras épocas que passavam separados, como as férias na casa da família no interior.

A universitária conta que a rotina agora é marcada principalmente por conversas por meio de mensagens. Entre as novidades da relação durante o isolamento, o casal combinou de assistir séries juntos para aumentar a sensação de que estão compartilhando uma atividade. A gente combina de assistir alguns episódios e conversar por chamada de vídeo. Eu acho que isso aproxima, porque, mesmo separados, fazemos algo juntos.

Juntos há seis anos e "separados" pela quarentena, Patrícia e Felipe assistem séries simultaneamente para se sentirem próximos. Crédito: Arquivo pessoal

E eles estão certíssimos. Compartilhar atividades juntos, mesmo que à distância, está entre as principais dicas de especialistas para manter o relacionamento saudável neste período. Vale escolher o mesmo filme para assistir cada um na sua casa em tempo real ou até pedir o delivery do mesmo restaurante pra sentir que estão jantando juntos.

"Ver a pessoa ali na tela, assistindo ou compartilhando do mesmo momento que nós, viabiliza a troca de ideias e sentimentos sobre o que está sendo vivido juntos" Gabriela Bergamaschi - Psicóloga

A psicóloga Gabriela Bergamaschi explica que, diante de um momento tão limitante, é essencial ter variabilidade comportamental. Isso significa criar o máximo de alternativas que facilitem o cotidiano e que ajudem a manter uma vida saudável em todos os âmbitos, incluindo o dos relacionamentos. As tecnologias atuam muito nesse sentido, já que nos proporcionam uma variabilidade imensa de possibilidades, como o contato constante com pessoas que estão distantes de nós neste momento, diz.

A psicóloga Gabriela Bergamaschi afirma que compartilhar um momento, mesmo virtualmente, aumenta a sensação de proximidade e afeto. Crédito: Thais Carletti

É um meio seguro e que nos possibilita conversar, ver e compartilhar momentos com as pessoas que a gente ama. Além de também permitir que enviemos pequenos presentes para essas pessoas, o que promove uma sensação de presença e cuidado, complementa.

A profissional esclarece que o contato virtual não substitui o contato físico, mas é um ótimo meio de passar momentos juntos e matar um pouco da saudade. Quando vemos a pessoa ali na tela, assistindo ou compartilhando do mesmo momento que nós, isso acaba viabilizando a troca de ideias e sentimentos sobre o que está sendo vivido juntos. E isso nos causa a sensação de proximidade, de afeto e de carinho, conclui.

As lives são as protagonistas do webnamoro

Thaynara e Marcelo assistem a lives juntos e compartilham os trechos das músicas um com o outro. Crédito: Arquivo pessoal

Por ser ao vivo e em tempo real, as lives aumentam ainda mais essa sensação de proximidade. É como marcar um encontro, com hora exata para os dois, escolha conjunta dos artistas e até drinques e looks especiais pra curtir o momento.

"Trocamos áudio cantando e mandando trechos das músicas um pro outro" Thaynara Pestana - Universitária

Thaynara Pestana e o namorado Marcelo Junior não se veem pessoalmente desde o início da quarentena, em março. Apesar da distância, eles fazem várias coisas juntos com a ajuda da tecnologia. As videochamadas vão desde estudos a lives dos artistas favoritos do casal. A gente já se ligou pra estudar juntos, ficamos na ligação pra incentivar o outro a manter o foco, disseram.

O casal dobrou a interação por meio de mensagens e, às vezes, tira um tempinho para os encontros - virtuais, mas repletos de sentimento. Vimos juntos uma live do Péricles, que nós dois gostamos. Trocamos áudio cantando e mandando trechos das músicas um pro outro, conta Thaynara.