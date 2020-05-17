Número de casamentos no ES cai 55% no auge da pandemia do coronavírus

Impacto da pandemia derrubou o número de casamentos no ES Crédito: Divulgação

isolamento social e a redução dos serviços dos cartórios provocaram uma queda de 55% no número de casamentos no mês de abril no Espírito Santo. Em abril do ano passado, foram realizadas 1.557 uniões oficiais. Já em 2020, o resultado mostra os efeitos da pandemia: foram realizados somente 702.

Uma das maiores cerimonialistas do Estado, Stella Miranda revela um quadro chocante para quem vive da promoção de eventos sociais, como casamentos. “99% dos casamentos deste ano foram adiados para o ano que vem. Somente duas noivas permaneceram este ano”, lamenta.

Ela não ameniza ao admitir a situação em que se encontra, por conta da pandemia . “Não terei datas para vender ano que vem por conta dos adiamentos”, prevê Stella, que só realizou um casamento de março pra cá. “Foi o último. E já tinha convidado de São Paulo com coronavírus”, conta. “Antes da vacina, não voltaremos.”

"Não dá pra comemorar nada neste ano. Além da ressaca emocional, da perda de vidas e do problema financeiro, festa tem que ser cem por cento e integralmente feliz. Eu não posso abrir uma festa para 200 convidados que metade deles é grupo de risco e num ambiente fechado e com ar-condicionado" Stella Miranda - Cerimonialista

Mesmo diante dessa crise sem precedentes, Stella defende as medidas de restrição social adotadas no país e no Espírito Santo: “Por mais que isso tenha me prejudicado cem por cento, porque neste ano não vou receber nada e no ano que vem não poderei vender as datas, eu procurei as minhas noivas e pedi que elas adiassem o casamento".

NASCIMENTOS CAEM 6,75% NO ESTADO

Abril, que até o momento apresentou o pico de casos e de óbitos por conta do vírus da Covid-19, teve queda de número de nascimentos em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 5.041 no quarto mês de 2019, enquanto o mês passado contabilizou 4.701. Trata-se de queda percentual de 6,75% e, em dados absolutos, de 340 novos bebês.

Os dados estão disponibilizados no portal da Transparência do Registro Civil, um serviço da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais.