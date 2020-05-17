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Leonel Ximenes

Número de casamentos no ES cai 55% no auge da pandemia do coronavírus

Em abril do ano passado, foram realizadas 1.557 uniões oficiais em cartórios. Já em 2020,  houve registro de apenas 702

Públicado em 

17 mai 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Impacto da pandemia derrubou o número de casamentos no ES
Impacto da pandemia derrubou o número de casamentos no ES Crédito: Divulgação
isolamento social e a redução dos serviços dos cartórios provocaram uma queda de 55% no número de casamentos no mês de abril no Espírito Santo. Em abril do ano passado, foram realizadas 1.557 uniões oficiais. Já em 2020, o resultado mostra os efeitos da pandemia: foram realizados somente 702.
Uma das maiores cerimonialistas do Estado, Stella Miranda revela um quadro chocante para quem vive da promoção de eventos sociais, como casamentos. “99% dos casamentos deste ano foram adiados para o ano que vem. Somente duas noivas permaneceram este ano”, lamenta.
Ela não ameniza ao admitir a situação em que se encontra, por conta da pandemia. “Não terei datas para vender ano que vem por conta dos adiamentos”, prevê Stella, que só realizou um casamento de março pra cá. “Foi o último. E já tinha convidado de São Paulo com coronavírus”, conta. “Antes da vacina, não voltaremos.”
"Não dá pra comemorar nada neste ano. Além da ressaca emocional, da perda de vidas e do problema financeiro, festa tem que ser cem por cento e integralmente feliz. Eu não posso abrir uma festa para 200 convidados que metade deles é grupo de risco e num ambiente fechado e com ar-condicionado"
Stella Miranda - Cerimonialista
Mesmo diante dessa crise sem precedentes, Stella defende as medidas de restrição social adotadas no país e no Espírito Santo: “Por mais que isso tenha me prejudicado cem por cento, porque neste ano não vou receber nada e no ano que vem não poderei vender as datas, eu procurei as minhas noivas e pedi que elas adiassem o casamento".

NASCIMENTOS CAEM 6,75% NO ESTADO

Abril, que até o momento apresentou o pico de casos e de óbitos por conta do vírus da Covid-19, teve queda de número de nascimentos em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 5.041 no quarto mês de 2019, enquanto o mês passado contabilizou 4.701. Trata-se de queda percentual de 6,75% e, em dados absolutos, de 340 novos bebês.
Os dados estão disponibilizados no portal da Transparência do Registro Civil, um serviço da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais.
A quantidade de mortes registradas se manteve praticamente estável, segundo o mesmo portal. Foram registrados 2.011 no ano passado, sendo que em 2020 o índice ficou em 1.998.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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