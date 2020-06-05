O amor não tem idade: casal completa 70 anos juntos e felizes

A cada dia que passa novas formas de amor surgem e amores antigos se reinventam ou são ressignificados. Muitas pessoas conhecem o amor de suas vidas aos 15, mas muitas outras o encontram na melhor idade, depois de ter vivido vários outros amores e tá tudo bem. O amor não é escolhido para acontecer em um momento ideal, ele simplesmente acontece. E cabe apenas a quem sente aceitar ou não este sentimento. Já passou da hora de superarmos todos os estereótipos, rótulos e caixinhas, que envolvem o afeto.
Procurar conhecer o outro é essencial, mas promover momentos que unam o casal para criar memórias afetivas também é fundamental para reinventar a relação e fazê-la feliz, independente do tempo. Criar momentos mais interativos também ajuda o casal a se conhecer e se conectar. Por exemplo: cozinhar juntos, dando dicas um pro outro ou ensinando uma receita nova, explica a psicóloga Gabriela Bergamaschi.
Mas não é só a diferença entre as idades que prova que o amor não tem fase ideal pra acontecer, a durabilidade de algumas relações também. Jocelina Nunes, de 87 anos, e Sebastião Freire, de 94, estão juntos há incríveis 70 anos e o relacionamento dos dois é repleto de carinho e cuidado. Eles fazem todas as refeições do dia juntos e não abrem mão de compartilhar estes momentos. O segredo é ter paciência e saber ouvir o outro, aconselha Sebastião.
No início do ano, eles decidiram reunir toda a família para celebrar o marco de 70 anos de união. É sempre bom celebrar o amor, não podemos deixar passar em branco. Juntamos os nossos filhos, netos e bisnetos pra comemorar com a gente quase todos os anos, conta ele.
Começamos a comemorar o Dia dos Namorados há pouco tempo, no início não nos importávamos tanto com a data, mas agora que temos todos os filhos criados, por que não?, complementa.
O companheirismo e a cumplicidade foi o carro chefe da relação dos dois, ambos dizem nem imaginar como seria a vida senão ao lado do outro. Nos casamos muito novos, então vivemos tudo juntos. Ainda cuidamos muito um do outro. Ele me ajuda com os remédios e quando ele fica doente ou indisposto fico muito preocupada, conta Jocelina.
Ele conta que já viveu muitas emoções ao lado da amada, mas que a maior alegria de toda essa trajetória foi o nascimento dos filhos. Nós tivemos nove filhos e, apesar de serem muitos, o nascimento de cada um deles era como se fosse o primeiro. Sempre foi muito especial.
Acho que nossa maior conquista foi saber guiá-los, todos eles são pessoas muito boas e ótimos pais pros nossos netos, diz Jocelina.
A diferença é só um número
A atriz e apresentadora Tatá Werneck tem 12 anos de diferença em relação ao companheiro Rafael Vitti e o casal enfrentou muito preconceito ao longo do relacionamento. Em um post de comemoração dos 3 anos juntos do casal, a apresentadora se manifestou sobre o assunto. Achei meu amor no meio do julgamento dos outros. Que criticavam amar um homem 12 anos mais novo (se fosse o contrário, a mulher mais nova seria quase um troféu), escreveu ela.
Amor sem data de validade
" Nós estamos juntos há muito tempo e ainda somos apaixonados, isso é muito especial, tem que ser comemorado"
Otávio Filho e Rosineia da Penha estão na metade do caminho em relação a Sebastião e Jocelina. Eles estão casados há 35 anos e acreditam que o principal motivo do sucesso na relação é se atentar aos pequenos detalhes. Eu nunca saio de casa sem me despedir dela com um beijinho, eu quero que ela se sinta cuidada mesmo quando não estivermos juntos, diz Otávio.
Todo Dia dos Namorados eu procuro fazer alguma coisa com ela, nós estamos juntos há muito tempo e ainda somos apaixonados, isso é muito especial, tem que ser comemorado, complementa ele.
A minha forma de amar é tentar ao máximo promover o nosso bem-estar aqui em casa, é isso que eu faço. Fico muito feliz porque ele nunca deixa cair na rotina, em um dia qualquer ele aparece com um doce que gosto ou algum outro mimo simples, mas que sei que aquilo fez ele lembrar de mim em alguma parte do dia, conta Rosineia.
Para Otávio, a compreensão mútua é essencial, mas se desapegar da ideia de que o amor tem data de validade também é fundamental. As pessoas já têm uma ideia de que não é possível ser apaixonado pela mesma pessoa por muito tempo ou que namorar é coisa de jovem, mas acho que dá, sim. Nós só estamos juntos porque existe amor. Não é saudável ser um casal apenas por convenção ou por comodidade, conclui.