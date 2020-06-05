O amor não tem idade: casal completa 70 anos juntos e felizes

Jocelina e Sebastião estão juntos há 70 anos e comemoram a união todos os anos. Crédito: Arquivo pessoal

A cada dia que passa novas formas de amor surgem e amores antigos se reinventam ou são ressignificados. Muitas pessoas conhecem o amor de suas vidas aos 15, mas muitas outras o encontram na melhor idade, depois de ter vivido vários outros amores e tá tudo bem. O amor não é escolhido para acontecer em um momento ideal, ele simplesmente acontece. E cabe apenas a quem sente aceitar ou não este sentimento. Já passou da hora de superarmos todos os estereótipos, rótulos e caixinhas, que envolvem o afeto.

Procurar conhecer o outro é essencial, mas promover momentos que unam o casal para criar memórias afetivas também é fundamental para reinventar a relação e fazê-la feliz, independente do tempo. Criar momentos mais interativos também ajuda o casal a se conhecer e se conectar. Por exemplo: cozinhar juntos, dando dicas um pro outro ou ensinando uma receita nova, explica a psicóloga Gabriela Bergamaschi.

Mas não é só a diferença entre as idades que prova que o amor não tem fase ideal pra acontecer, a durabilidade de algumas relações também. Jocelina Nunes, de 87 anos, e Sebastião Freire, de 94, estão juntos há incríveis 70 anos e o relacionamento dos dois é repleto de carinho e cuidado. Eles fazem todas as refeições do dia juntos e não abrem mão de compartilhar estes momentos. O segredo é ter paciência e saber ouvir o outro, aconselha Sebastião.

No início do ano, eles decidiram reunir toda a família para celebrar o marco de 70 anos de união. É sempre bom celebrar o amor, não podemos deixar passar em branco. Juntamos os nossos filhos, netos e bisnetos pra comemorar com a gente quase todos os anos, conta ele.

Começamos a comemorar o Dia dos Namorados há pouco tempo, no início não nos importávamos tanto com a data, mas agora que temos todos os filhos criados, por que não?, complementa.

O companheirismo e a cumplicidade foi o carro chefe da relação dos dois, ambos dizem nem imaginar como seria a vida senão ao lado do outro. Nos casamos muito novos, então vivemos tudo juntos. Ainda cuidamos muito um do outro. Ele me ajuda com os remédios e quando ele fica doente ou indisposto fico muito preocupada, conta Jocelina.

Ele conta que já viveu muitas emoções ao lado da amada, mas que a maior alegria de toda essa trajetória foi o nascimento dos filhos. Nós tivemos nove filhos e, apesar de serem muitos, o nascimento de cada um deles era como se fosse o primeiro. Sempre foi muito especial.

Acho que nossa maior conquista foi saber guiá-los, todos eles são pessoas muito boas e ótimos pais pros nossos netos, diz Jocelina.

Jocelina Nunes e Sebastião Freire estão sempre de mãos dadas e são muito carinhosos e cuidadosos. Crédito: Arquivo pessoal

A diferença é só um número

A atriz e apresentadora Tatá Werneck tem 12 anos de diferença em relação ao companheiro Rafael Vitti e o casal enfrentou muito preconceito ao longo do relacionamento. Em um post de comemoração dos 3 anos juntos do casal, a apresentadora se manifestou sobre o assunto. Achei meu amor no meio do julgamento dos outros. Que criticavam amar um homem 12 anos mais novo (se fosse o contrário, a mulher mais nova seria quase um troféu), escreveu ela.

Amor sem data de validade

Rosineia da Penha e Otávio Filho estão casados há 35 anos e ainda são totalmente apaixonados Crédito: Arquivo pessoal

" Nós estamos juntos há muito tempo e ainda somos apaixonados, isso é muito especial, tem que ser comemorado" Otávio Filho - Motorista

Otávio Filho e Rosineia da Penha estão na metade do caminho em relação a Sebastião e Jocelina. Eles estão casados há 35 anos e acreditam que o principal motivo do sucesso na relação é se atentar aos pequenos detalhes. Eu nunca saio de casa sem me despedir dela com um beijinho, eu quero que ela se sinta cuidada mesmo quando não estivermos juntos, diz Otávio.

Todo Dia dos Namorados eu procuro fazer alguma coisa com ela, nós estamos juntos há muito tempo e ainda somos apaixonados, isso é muito especial, tem que ser comemorado, complementa ele.

A minha forma de amar é tentar ao máximo promover o nosso bem-estar aqui em casa, é isso que eu faço. Fico muito feliz porque ele nunca deixa cair na rotina, em um dia qualquer ele aparece com um doce que gosto ou algum outro mimo simples, mas que sei que aquilo fez ele lembrar de mim em alguma parte do dia, conta Rosineia.