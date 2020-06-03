Namoro-delivery: carros de mensagens ao vivo e presentes na caixa para dia '12 de junho'

Os "quarenteners" estão descobrindo e resgatando formas de surpreender a pessoa amada durante o isolamento. Crédito: Divulgação

Com a recomendação de isolamento, várias das comemorações tradicionais de Dia dos Namorados, como jantares e passeios românticos, foram suspensas. Por isso, é essencial repensar e reinventar as formas de demonstrar amor neste momento e não deixar essa data especial passar em branco.

Diante deste cenário, o surgimento de novas formas de demonstração de carinho surgiram e algumas, que haviam caído em desuso, foram resgatadas. Esse esforço para viver da melhor forma essa data é fundamental para as relações em um período como este.

A psicóloga Edla Zager afirma que as diferentes formas que os casais utilizam pra demonstrar afeto, estando distantes ou juntos por mais tempo, é uma estratégia de adaptação. Além de consolidar o vínculo afetivo, diminui possíveis situações desagradáveis que a privação ou excesso de contato com o amado - ou a amada - pode ocasionar.

Todo relacionamento se dá através de contato e compartilhamento de vivências e isso pode ocorrer de forma presencial ou virtual. Com a pandemia, alguns casais enfrentam o distanciamento físico. Utilizar estes recursos traz uma sensação de aproximação, além de possibilitar a construção de memórias afetivas do casal, complementa a profissional.

Mensagens ao vivo

Os carros de mensagens ao vivo, que foram febre nos anos 90 e 2000, tem feito sucesso na quarentena. Eles foram a forma encontrada para as comemorações de datas especiais sem comprometer o isolamento social. E no Dia dos Namorados não deve ser diferente.

Elaine Comarela é proprietária da Happy Days, empresa de mensagens ao vivo. Ela conta que a procura pelo serviço teve um boom desde o início da quarentena, o que não acontecia há muitos anos. Acredito que o sucesso é pelo fato de ser um serviço que cumpre os requisitos de distanciamento das pessoas, além de suprir parte da emoção que seria vivida em um evento especial, diz.

O principal impulso para a adesão do serviço nos últimos meses, na minha opinião, foi a reflexão que esse momento trouxe a todos, Faz com que as pessoas deem mais valor a pequenos gestos, como as mensagens, telemensagens e entregas de cestas e buquês. Além da segurança e comodidade, complementa Elaine.

Para o Dia dos Namorados, a expectativa é boa. Tanto em relação aos casais que estão separados pela quarentena, como forma de emocionar à distância. Quanto aos que estão passando mais tempo juntos, com o intuito de dar um toque especial na rotina. Estamos esperançosos, acredito que vão querer aproveitar o momento, não só para declarações, reconciliações, como também pela oportunidade de viver um momento muito marcante em suas histórias.

A procura por mensagens ao vivo aumentou na quarentena e expectativa para o Dia dos Namorados é boa. Crédito: Divulgação

"Com toda certeza, durante a quarentena, a procura pelo serviço aumentou bastante" Léia Magna - Proprietária da empresa Telemensagens Recordações

Léia Magna também atua no ramo. Proprietária da empresa Telemensagens Recordações e também concorda que o aumento pela procura do serviço se deve ao momento. "Isso aconteceu porque no momento que estamos vivendo - de pandemia-, não se pode fazer festas, viagens, ir a restaurantes", diz.

E o sucesso não é só entre casais não. "Tenho feito muitas homenagens para aniversário de crianças, aniversário de idosos, aniversários em geral e também chás de bebês os chamados charretes e muita homenagens no estilo driver thru", complementa.

Homenagem realizada pela empresa Telemensagens Recordações Crédito: Divulgação

Telemensagens

"Neste período tivemos clientes que achavam até que o serviço não existia mais e voltaram a usar devido ao isolamento" Viviléia Rodrigues - Profissional de telemensagens

Outras homenagens à moda antiga também voltaram a fazer sucesso em tempos de quarentena. Viviléia Rodrigues trabalha com telemensagens fonadas na empresa Toque Especial Mensagens. São aquelas ligações inesperadas e cheias de emoção que são enviadas à pessoa amada. Já temos um público ativo, mas neste período tivemos clientes que achavam até que o serviço não existia mais e voltaram a usar devido ao isolamento, conta Viviléia.

A profissional está confiante de que o serviço irá fazer sucesso no próximo Dia dos Namorados. A expectativa é boa e, por cair em uma sexta-feira, muitas pessoas estarão trabalhando e poderão ser surpreendidas com uma linda telemensagem para alegrar o dia.

Festas na caixa

Festa na caixa Donna Mila Crédito: Divulgação

As mais moderninhas da nossa lista: caixas decoradas e recheadas com todas as guloseimas de uma verdadeira festa também são uma real declaração de amor. A procura por elas têm aumentado bastante neste período em que comemorações com muitas pessoas devem ser evitadas. Muitas delas vêm acompanhadas com fotos do casal e textos repletos de carinho e afeto.

Seja para enviar pro crush ou pra comemorar juntinhos, essas caixinhas prometem encher os corações de alegria por aí. A gastrônoma Camila Antunes é proprietária e Chef Confeiteira da empresa Donna Mila. Segundo ela, a ideia principal da chamada Festa na Caixa é fazer uma mini celebração, elas são encomendadas em várias datas.

A versão especial de Dia dos Namorados é toda pensada para ter uma pegada bem romântica. Para diferenciar meu produto, optei por acrescentar um cartaz personalizado com fotos e trechos de músicas preferidas do casal na tampa da caixa. O cliente pode usar a criatividade pra surpreender a pessoa que ama, explica a chef.

Festa na caixa Donna Mila Crédito: Divulgação

"Alguns casais estão encomendando pra datas antes do dia 12, outros pra depois, mas não estão deixando de comemorar" Camila Antunes - Chef Confeiteira

Camila resolveu aderir ao próprio produto e fez o Kit Dia dos Namorados, que inclui a festa na caixa com as próprias fotos com o noivo, Daniel. Eu quis mostrar pros clientes que o presente pode ter a cara do casal. Para mim, a importância de um presente no Dia dos Namorados é bem grande. Apesar de simples, é um gesto de amor.