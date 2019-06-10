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Por especialistas

Saiba como decorar a casa para o dia dos namorados sem gastar muito

Invista em iluminação quente e indireta, inclusive com velas, em caminho de pétalas, em balões de coração e em peças vermelhas na cor da paixão

Publicado em 10 de Junho de 2019 às 15:54

Ana Luiza Oliveira

Ana Luiza Oliveira

Publicado em 

10 jun 2019 às 15:54
No Dia dos Namorados é comum que os casais façam uma programação especial que vai desde dar um presente até investir em um jantar romântico. Para quem não quer enfrentar a lotação típica das lojas e restaurantes nessa data, uma boa pedida é fazer uma programação em casa, que pode ser preparada previamente para ficar com o clima ideal. Com algumas pequenas dicas - e sem obra - é possível transformar um ambiente e garantir aquele aconchego romântico para o seu você e seu par.
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É possível decorar a casa gastando pouco! Confira dicas de duas profissionais Crédito: Kevin Syms
A arquiteta e design de interiores Patrícia Carvalho explica que existem muitas formas de decorar a casa sem obras, e ainda gastando pouco. O ideal é que se escolha um cantinho preferido da casa como principal. “Escolher um cômodo da casa é ideal para concentrar a decoração de forma mais especial. Porém, nada impede que você espalhe surpresinhas por todos os outros cômodos”, sugeriu a arquiteta.
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Para a sala, se esse for o cantinho escolhido, a dica é deixá-la o mais aconchegante possível, trazendo também um clima com cores que remetem ao amor, e ao romance que a noite pede. “Abuse dos detalhes como almofadas, lenços e flores em tons de vermelho, símbolo da paixão. Cortinas com recortes de papel em formato de coração também podem virar um painel decorativo, que pode ser colocado em uma das paredes com pequenas frases usadas pelo casal que lembrem momentos divertidos que passaram juntos”, indicou a arquiteta.
 
É possível decorar a casa gastando pouco! Confira dicas de duas profissionais Crédito: Pinterest
Segundo ela, o uso de recipientes de vidro, com chocolates e guloseimas espalhados pela casa, também vai ajudar a dar o clima e adoçar o paladar. Além disso, porta-retratos e objetos que contam histórias do casal servem para descontrair e trazer boas lembranças. “Se for um jantar, saia da rotina, mude a mesa de lugar, e deixe reservado somente as cadeiras dos pombinhos. E opte por uma iluminação mais pontual, em cor quente, para que o lugar fique mais convidativo”, acrescentou.
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É possível decorar a casa gastando pouco! Confira dicas de duas profissionais Crédito: Pinterest
Já no quarto, o clássico cai bem. Aquele décor de filme, com pétalas de rosa nunca sai de moda, e uma boa dica é deixar as pétalas caídas pelo caminho até chegar ao quarto, espalhando junto alguns recadinhos românticos pelo percurso ou até mesmo velas. “O uso de balões cromados, docinhos especiais e bebidas deixam a celebração ainda mais elegante. Deixe um cantinho reservado para eles, use roupas de cama mais delicadas, em tons neutros, e crie uma iluminação especial com pisca-pisca de lâmpadas amarelas na cabeceira da cama”, complementou ela.
É possível decorar a casa gastando pouco! Confira dicas de duas profissionais Crédito: Pinterest
Como a iluminação é parte superimportante do décor, esses momentos pedem focos de luz, trabalhados como algo mais intimista. “Peças como abajur ou coluna de luz são bem vindas, bem como velas em castiçais ou em recipientes próprios para evitar acidentes”, diz a arquiteta Najla El Aouar. Ela também sugere dirigir o foco para as louças, dizendo ser interessante apostar em peças que remontam o romantismo. “Existem umas com formato de coração, outras com tonalidade vermelha, que foge do tradicional e ainda simboliza o amor e a paixão.”
Najla também chama a atenção para o fato de que a decoração pode aguçar todos os sentidos e reações sensoriais. “Através da visão do aconchego do ambiente; do paladar, com o alimento harmonizado com uma boa bebida; do olfato, com o uso de incenso ou aromatizador de ambiente; do tato, com o contato em superfícies sedosas, como manta de sofá; e da audição, com uma boa música de fundo e suaves palavras; não tem como dar errado”, indicou a arquiteta.
Décor de dia dos namorados Crédito: Pinterest
Outro ponto também fundamental no décor é saber personalizar, e equilibrar os elementos. “Cada pessoa possui uma identidade, um estilo diferente, e para a criação de uma decoração provisória, como a do Dia dos Namorados, é importante que a pessoa consiga trazer tudo isso para o local, mas sem exageros, pois não podemos esquecer que, muitas vezes, menos é mais”, finalizou a arquiteta Patrícia Carvalho.

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