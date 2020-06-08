Coronavírus: por que podemos ter medo do retorno ao convívio social?

De olho no retorno das atividades. "Precisamos ser gentil conosco nessa hora. Cada um vai ter uma experiência muito individual", diz psicóloga. Crédito: Freepik

Já tem mais dois meses que a maior parte da população teve que aprender a viver em isolamento dentro de casa. Agora, à medida que as regras de distanciamento vão se afrouxando , muita gente que estava adaptada ao formato da quarentena, começa a sentir uma agonia. E a pergunta que paira no ar é: "Como sair de casa e voltar ao convívio social sem ter medo?".

A psicóloga comportamental Letícia Santana diz que é normal sentirmos medo na medida que, gradualmente, será possível voltar para as atividades que tínhamos pré-pandemia. "Estamos falando de medo, que é um processo de adaptação natural do ser humano". Ela explica que, biologicamente falando, há dois meses precisamos convencer o cérebro da importância de ficar dentro de casa, já que a rua tinha se tornado um local perigoso. Agora teremos que descondicionar o cérebro com essa ideia. "Imagina como funciona a cabeça de alguém que levou 2 meses construindo a ideia que a rua é perigosa, um sentimento involuntário e inato do medo. A partir de agora teremos que ter a sensação momentânea da desconstrução de algo que foi construído", ressalta.

Letícia conta que esse movimento não é fácil e, que cada pessoa, vai se adequar de uma forma. "A pessoa vai ter que perceber que existe um ambiente lá fora que pode, sim, ser seguro e ir se adaptando novamente. Precisamos ser muito gentil conosco nessa hora. Cada um vai ter uma experiência muito individual".

Tenha paciência

O retorno às ruas e ao que as pessoas têm chamado de'novo normal' pode gerar ansiedade, inquietação, estresse e medo de um futuro que desconhecemos. "É como se a vida voltasse ao normal e eu sofresse com os efeitos colaterais do que foi vivido. É uma relação do cérebro com as emoções", diz a psicóloga Milena Careta.

Ela também concorda que ter medo é normal, já que a casa virou refúgio nesse período, se tornando um lugar seguro. "E a volta para o mundo nos deixa inseguros, já que o vírus não sumiu, a doença não desapareceu e não existe vacina. Nesse momento isso vai gerar angústia, medo, entre outros sentimentos", explica Milena.

"Comece com pequenos movimentos como levando o lixo na rua ou indo até à padaria. " Milena Careta - Psicóloga

Para ela, a volta exige o básico, como se programar e criar uma rotina, além de ir se expondo gradualmente até perceber que a rua pode ser novamente um lugar seguro. "Esse momento exige preparo, comece com pequenos movimentos como levando o lixo na rua ou indo à padaria. Faça da rotina da casa o que era rotina antes da pandemia. E tenha paciência consigo mesmo, não exigindo muito e tudo de uma vez, já que é um momento novo para todo mundo", aconselha Milena Careta.

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