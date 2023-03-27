Como pontualidade de médico ajudou colegas a achar corpo em Montanha

Aloísio Vieira Silva, foi encontrado morto por amigos dentro do apartamento dele em Montanha Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O crime ocorreu entre a noite de sábado (25) e a madrugada de domingo (26). O suspeito de matar o médico é Carlos Magno Santos Santana foi preso horas depois do assassinato , em um bar em Conceição da Barra. Segundo a Polícia Civil, a vítima teria marcado um encontro com ele, por meio de um aplicativo de relacionamento.

Na manhã deste domingo, Aloísio estava de plantão no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Montanha. Como ele não apareceu, os colegas de trabalho resolveram ir até o local onde ele morava para checar se o médico estava bem.

“Além de bom profissional, ele era muito pontual. Então, às 7h10, quando percebemos que ele não chegou, porque ele sempre chegava com antecedência, nós fomos imediatamente. Ligação sem atender e sem olhar as redes sociais. Ele tinha muito envolvimento nas redes sociais. E quando percebemos que a última visualização foi na sexta, às 21 horas, nós nos mobilizamos”, relata a coordenadora do Samu do município, Andrea de Souza.

Chegando ao prédio, mas sem terem acesso ao interior do apartamento, colegas pediram ao proprietário do imóvel que abrisse a porta para checarem se havia acontecido algo com Aloísio. Quando entraram no imóvel eles se depararam com o profissional já sem vida.

"Em choque. Todos em choque. Até o proprietário do prédio, o médico e o enfermeiro que o acompanhou. Todos em choque" Andrea de Souza - Coordenadora do Samu de Montanha

Os colegas ainda perceberam que itens como celular e computador não estavam dentro do apartamento, e acionaram a polícia.

Morto após marcar encontro

Segundo a Polícia Civil, o médico Aloísio Vieira foi à Conceição da Barra buscar Carlos Magno após eles marcarem um encontro por um aplicativo de relacionamento. A corporação ainda investiga se os dois se conheceram pelas redes sociais, ou se já se conheciam antes. Os dois teriam ficado juntos por algumas horas, até voltarem para Montanha.

Chegando ao município onde o médico morava, o suspeito foi deixado no Centro. A ideia é que ninguém visse os dois chegando juntos ao imóvel. Por isso, Carlos Magno chegou depois, a pé, ao apartamento do médico, como mostram as imagens. Dentro do imóvel, Aloísio foi esfaqueado.

Suspeito ostentou fotos e vídeos

Preso em bar

O delegado de Montanha, Eduardo Mota, afirmou que a intenção de Carlos Magno foi de roubar os bens do médico – interesse patrimonial.

A Polícia Civil disse que, após o crime, o carro de Aloísio – um Chevrolet Onix prata – foi levado para Conceição da Barra, e foi identificado por volta das 5h pelo cerco eletrônico. Carlos Magno estava em um bar quando foi preso. Segundo a corporação, ele estava tranquilo e confessou o crime.

Carlos Magno Santos Santana foi preso em um bar de Conceição da Barra Crédito: Leitor| A Gazeta

“Ele [suspeito] não estava muito preocupado, estava indiferente. Foi encontrado em um bar e confessou o crime. E ainda indicou onde estava a carteira, dinheiro, celular e computador da vítima, que ele havia roubado”, contou o delegado Eduardo Mota.