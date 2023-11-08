Combate ao fogo na Cacau Show já consumiu mais de 300 mil litros de água

O Corpo de Bombeiros informou que o trabalho de combate às chamas na fábrica da Cacau Show, no bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, já consumiu mais de 300 mil litros de água. Na manhã desta quarta-feira (8), já são mais de 30 horas de operação, que conta com o apoio de caminhões-pipa da prefeitura e de empresas da região que possuem brigadas de incêndio.
Em relato à reportagem de A Gazeta, o coronel Sartório, do Corpo de Bombeiros de Linhares, disse que já passaram pelo local 38 caminhões-pipa, com média de capacidade de 10 a 15 mil litros de água para abastecer as viaturas da corporação, auxiliando na operação, o que daria entre 380 e 570 mil litros pelo menos.
“Já passaram 38 caminhões-pipa, que trazem em média 10 a 15 mil litros, desde ontem cedo, até o momento. Quanto ao uso do líquido gerador de espuma (LGE), estamos analisando a necessidade, devido às condições atuais do incêndio”, disse Sartório.
As chamas já estão reduzidas, mas ainda se vê uma fumaça escura e densa. Ainda não há uma previsão para o término da operação de combate, com ela podendo seguir em andamento até quinta-feira, informou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Alexandre Cerqueira, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta.