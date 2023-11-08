Combate ao fogo na Cacau Show já consumiu mais de 300 mil litros de água

Uso constante de água para o combate ao incêndio na fábrica da Cacau Show, em Linhares Crédito: Jota Junior

Corpo de Bombeiros informou que o trabalho de combate às chamas na fábrica da Cacau Show, no bairro Canivete, em Linhares , no Norte do Espírito Santo , já consumiu mais de 300 mil litros de água. Na manhã desta quarta-feira (8), já são mais de 30 horas de operação, que conta com o apoio de caminhões-pipa da prefeitura e de empresas da região que possuem brigadas de incêndio.

Em relato à reportagem de A Gazeta, o coronel Sartório, do Corpo de Bombeiros de Linhares, disse que já passaram pelo local 38 caminhões-pipa, com média de capacidade de 10 a 15 mil litros de água para abastecer as viaturas da corporação, auxiliando na operação, o que daria entre 380 e 570 mil litros pelo menos.

“Já passaram 38 caminhões-pipa, que trazem em média 10 a 15 mil litros, desde ontem cedo, até o momento. Quanto ao uso do líquido gerador de espuma (LGE), estamos analisando a necessidade, devido às condições atuais do incêndio”, disse Sartório.