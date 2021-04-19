A Justiça estadual decidiu manter a realização do julgamento dos seis acusados pelo assassinato da médica Milena Gottardi em Vitória . A expectativa agora é de que o Juizado da Primeira Vara Criminal da Capital marque uma nova data para que seja feito o júri popular.

Your browser does not support the audio element. Caso Milena Gottardi - Justiça decide manter julgamento em Vitória

“O pedido veio desacompanhado de qualquer comprovação idônea e eficaz, sem prova de que os jurados estão sob influência, coagidos ou ameaçado. Fundamentos que embasaram o pedido são insuficientes para justificar o desaforamento”, destacou o relator.

A expectativa agora é pela marcação de uma nota data para a realização do julgamento.

ACUSAÇÃO: RÉU TEM MEDO DE SER JULGADO

Sales informou ainda que as alegações apresentadas pela defesa de Frasson “são frágeis, genéricas e descabidas”. “Elas não encontram respaldo na legislação, bem como na jurisprudência. Não é crível acreditar que não haja sete pessoas que julguem de acordo com as provas do processo, de forma imparcial. Não temos dúvidas que o real objetivo do pedido foi apenas o de protelar”, assinalou Sales.

DEFESA DE HILÁRIO VAI RECORRER

O advogado Leonardo Gagno, que faz a defesa de Hilário Frasson, informou que pretende recorrer contra a decisão ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e até mesmo apresentar uma ação constitucional de Habeas Corpus para discutir o desaforamento até nos tribunais de Brasília. “O relator se concentrou na visão jurídica dele da ausência de provas, no sentido de que os jurados de Vitória não estariam contaminados ou influenciados. E se amparou ainda nas informações encaminhadas pelo juiz”, disse.

Para Gagno, os moradores da Capital já condenaram Frasson. “Eles já têm uma pré-condenação. E o conselho de sentença é formado por pessoas que moram em Vitória e que podem ter sido influenciados pelas manifestações de filho, marido, esposa, companheiro. A sociedade já pré-julgou Hilário”, destaca.

O advogado informou ainda que vai fazer os recursos assim que for publicada a nova data do julgamento. “Não vamos ficar parados”, assinalou.

O CRIME

O assassinato aconteceu no dia 14 de setembro de 2017. Milena, então com 38 anos, foi baleada com um tiro na cabeça, no estacionamento do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), em Vitória. Ela tinha acabado de sair do trabalho e estava acompanhada de uma amiga quando foi surpreendida por um homem que simulou um assalto. A morte foi declarada no dia seguinte.

Seis pessoas, que já estão presas, vão sentar no banco dos réus: