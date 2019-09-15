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Médica assassinada

Filha de Milena Gottardi tem medo de que pai saia da prisão, diz tio

Hilário Frasson está preso desde o dia 21 de setembro de 2017. Ele é apontado pelo Ministério Público do Estado como um dos mandantes do assassinato de Milena, sua ex-esposa
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

15 set 2019 às 10:15

Publicado em 15 de Setembro de 2019 às 10:15

Após ter sido baleada na cabeça, Milena Gottardi Tonini Frasson não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 15 de setembro Crédito: Reprodução/Facebook
A filha mais velha de Milena Gottardi, de 11 anos, tem medo de que o pai, Hilário Frasson, seja solto. O tio da médica assassinada, Geraldo Gottardi, contou à reportagem da CBN que a menina tem receio de ter que morar com o pai caso ele saia da prisão.
Hilário está preso desde o dia 21 de setembro de 2017. Ele é apontado pelo Ministério Público do Estado como um dos mandantes do assassinato de Milena, sua ex-esposa, que foi morta após levar um tiro na cabeça no estacionamento do Hospital das Clínicas.
Após a missa que lembrou os dois anos da morte da médica, Geraldo pediu celeridade da Justiça e cobrou que seja marcada uma data para o julgamento de Hilário e os outros cinco réus que respondem pelo crime.
"Nós não vemos Justiça há dois anos. Está arriscado de alguém conceder um habeas corpus e soltá-lo. Nós queremos que ele seja condenado. Porque nós temos medo. A menina mais velha (uma das filhas de Milena) tem medo. Ela já fez um comentário perguntando se ele tem possibilidade dele (Hilário) sair. Ela tem medo por causa de toda maldade que ele fez. A menina tem medo dele fazer algo com ela caso ela não queira ficar com ele (Hilário)", relatou.
Filha de Milena Gottardi tem medo de que pai saia da prisão, diz tio
A missa que homenageou a médica começou às 9h30 da manhã deste domingo na Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, no Bairro de Fátima, da Serra.
> "Oro pelas filhas de Milena todos os dias", diz assassino de médica 
A mãe de Milena, Zilca Gottardi e o irmão Douglas Gottardi, que assumiu a guarda das filhas de Milena, também estavam na igreja, visivelmente emocionados. As crianças também participaram da missa de homenagem à mãe. Dona Zilca lamentou a ausência de Milena e comentou sobre a falta que a médica faz para as duas netas.
Missa de dois anos do assassinato de Milena Gottardi Crédito: Carlos Alberto Silva
> Milena Gottardi foi morta na véspera de assinar o divórcio com Hilário
"A nossa vida tem sido muito difícil, muito sofrida. Olhando para as crianças, é aí que nosso coração dói mais porque são as crianças que estão precisando muito dela. A pequenininha porque sente a falta daquele abraço gostoso e a maior está na pré-adolescência e sente a saudade da palavra amiga, daquela mãe que você pode confiar e perguntar as coisas. Então, é uma dor que a gente não sabe nem expressar", disse.
O padre Pedro Luchi foi o responsável pela celebração. Antes de iniciar a missa, ele lembrou que celebrou o casamento de Hilário e Milena, há 14 anos. O sacerdote chegou a ser intimado a depor como testemunha da defesa.

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