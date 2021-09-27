Casagrande assina decreto de reestruturação da PM e do Corpo de Bombeiros

Governador Renato Casagrande discursa durante anúncio da reestruturação do serviço de Segurança Pública Crédito: Helio Filho/Secom

Entre as ações está o retorno do Batalhão de Missões Especiais (BME) , uma promessa de campanha do governador. Atualmente, a força especial da Polícia Militar era desempenhada pela Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp), que substituiu o BME no governo de Paulo Hartung. A Polícia Militar também contará em breve com o Batalhão de Cães, que dará suporte às missões.

Também estão inclusas a abertura de quatro novas companhias independentes da Polícia Militar , sendo duas na Grande Vitória, em Nova Rosa da Penha (Cariacica) e São Torquato (Vila Velha), e duas em Jaguaré e Pinheiros, no interior do Estado. Além disso, foi criado o 6º Comando Ostensivo de Polícia Regional, com responsabilidade territorial dos municípios de Cariacica, Guarapari, Viana e Vila Velha.

"Não tenham dúvidas. A Academia de Polícia Militar (do ES) será uma das melhores Academias de Polícia do Brasil. E isso se dá com planejamento, com gestão, com comprometimento institucional", avaliou o comandante-geral da PMES, Douglas Caus.

Já no Corpo de Bombeiros, foram criadas duas novas unidades operacionais, localizadas em Vila Velha e Serra. Foram criados ainda o Centro de Inteligência de Defesa Civil (Cidec), que é responsável pela integração das agências do Estado nos serviços de monitoramento hidrometeorológico, e o Centro Especializado de Resposta a Desastres, que será responsável por atuar em treinamentos e operações.

A assinatura do decreto aconteceu durante evento realizado no Palácio Anchieta, em que também foi realizada a assinatura das promoções de integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo.