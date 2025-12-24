Home
>
Cotidiano
>
Campanha usa foto de ensopado de carne para exaltar moqueca

Campanha usa foto de ensopado de carne para exaltar moqueca

Propaganda com imagem errada da ação "Orgulho Capixaba", do governo do Espírito Santo, repercutiu nas redes sociais; material já foi retirado

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 16:18

Imagem de campanha do governo do Estado que estava na Rodovia do Sol repercutiu nas redes sociais; material já foi retirado

Uma campanha do governo do Espírito Santo para exaltar o orgulho capixaba, nas margens da Rodovia do Sol, em Vila Velha, chamou atenção nas redes sociais por conta de um erro: o que era para ser uma propaganda da tradicional moqueca trazia, na verdade, a imagem de um ensopado de carne. O anúncio (veja vídeo acima) já foi retirado.

Recomendado para você

Propaganda com imagem errada da ação "Orgulho Capixaba", do governo do Espírito Santo, repercutiu nas redes sociais; material já foi retirado

Campanha usa foto de ensopado de carne para exaltar moqueca

No programa desta quarta (24), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

CBN Cotidiano ao vivo: saiba como começar a investir em 2026

Incaper prevê tempo firme e temperaturas elevadas no Estado; Inmet emite alerta de onda de calor até quinta (25)

Onda de calor? Sol? Chuva? Veja a previsão do tempo para o ES neste Natal

Com o slogan "Melhor moqueca do Brasil", o cartaz tinha a imagem de uma frigideira de metal, com ingredientes como carne, batata e pimentão. Um vídeo postado no Instagram na terça-feira (23) pelo empreendedor Felipe Poncio, por exemplo, já tem mais de 21 mil visualizações até esta quarta-feira (24).

No registro, gravado enquanto Poncio andava de bicicleta pela rodovia, o empreendedor pergunta: “Cadê a moqueca? Cadê o badejo?”.

Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, o governo do Estado admite que houve um equívoco na peça e lamenta o ocorrido. "A imagem utilizada não retrata corretamente o prato típico, uma vez que não apresenta também a tradicional panela de barro, elemento cultural reconhecido e símbolo da identidade capixaba”, diz o texto. “O Governo do Estado reafirma que permanece atento e aberto ao diálogo, sempre buscando aprimorar suas ações de comunicação com a sociedade.”

A Secretaria de Comunicação acrescenta que, assim que tomou conhecimento do fato, determinou a remoção de todas as placas que continham a imagem errada. A retirada, de acordo com a pasta, ocorreu ainda na terça.

“A medida foi adotada de forma rápida e responsável, em respeito à cultura, à história e ao sentimento de pertencimento do povo capixaba", aponta a Secom, na nota. 

A campanha Orgulho Capixaba tem o objetivo, segundo o governo, de valorizar conquistas e avanços do Estado em diversas áreas, como segurança pública, educação, saúde, meio ambiente, entre outras políticas públicas que impactam positivamente a vida dos capixabas. “As demais ações da campanha seguem normalmente, mantendo seu propósito de exaltar o orgulho de ser capixaba”, diz o comunicado.


LEIA MAIS 

Feiras livres na Grande Vitória mudam de data com os feriados

Cavaco (de comer) vira patrimônio cultural de Alfredo Chaves

Praia de Camburi terá festival gastronômico com 24 restaurantes

Aeroporto das Montanhas: edital será publicado no fim de dezembro, diz Casagrande

Entre a ceia, o bingo e o amigo-X: como cada geração vive o Natal

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais