Rodovia do Sol

Campanha usa foto de ensopado de carne para exaltar moqueca

Propaganda com imagem errada da ação "Orgulho Capixaba", do governo do Espírito Santo, repercutiu nas redes sociais; material já foi retirado

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 16:18

Uma campanha do governo do Espírito Santo para exaltar o orgulho capixaba, nas margens da Rodovia do Sol, em Vila Velha, chamou atenção nas redes sociais por conta de um erro: o que era para ser uma propaganda da tradicional moqueca trazia, na verdade, a imagem de um ensopado de carne. O anúncio (veja vídeo acima) já foi retirado.



Com o slogan "Melhor moqueca do Brasil", o cartaz tinha a imagem de uma frigideira de metal, com ingredientes como carne, batata e pimentão. Um vídeo postado no Instagram na terça-feira (23) pelo empreendedor Felipe Poncio, por exemplo, já tem mais de 21 mil visualizações até esta quarta-feira (24).

No registro, gravado enquanto Poncio andava de bicicleta pela rodovia, o empreendedor pergunta: “Cadê a moqueca? Cadê o badejo?”.

Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, o governo do Estado admite que houve um equívoco na peça e lamenta o ocorrido. "A imagem utilizada não retrata corretamente o prato típico, uma vez que não apresenta também a tradicional panela de barro, elemento cultural reconhecido e símbolo da identidade capixaba”, diz o texto. “O Governo do Estado reafirma que permanece atento e aberto ao diálogo, sempre buscando aprimorar suas ações de comunicação com a sociedade.”

A Secretaria de Comunicação acrescenta que, assim que tomou conhecimento do fato, determinou a remoção de todas as placas que continham a imagem errada. A retirada, de acordo com a pasta, ocorreu ainda na terça.

“A medida foi adotada de forma rápida e responsável, em respeito à cultura, à história e ao sentimento de pertencimento do povo capixaba", aponta a Secom, na nota.

A campanha Orgulho Capixaba tem o objetivo, segundo o governo, de valorizar conquistas e avanços do Estado em diversas áreas, como segurança pública, educação, saúde, meio ambiente, entre outras políticas públicas que impactam positivamente a vida dos capixabas. “As demais ações da campanha seguem normalmente, mantendo seu propósito de exaltar o orgulho de ser capixaba”, diz o comunicado.





