Cavaco (de comer) vira patrimônio cultural de Alfredo Chaves

Nova lei visa preservar a técnica artesanal de preparo do produto típico, também popularizado como "mentira", e incentivar a produção e venda

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 16:20

"Cavaco" é um produto frito típico da região de Alfredo Chaves, no ES Crédito: Divulgação/Prefeitura de Alfredo Chaves

Uma nova lei reconhece o "cavaco" como patrimônio cultural imaterial da cidade de Alfredo Chaves, localizada na Região Serrana do Espírito Santo. A decisão começou a valer na segunda-feira (22), quando foi publicada, visando preservar a técnica artesanal de preparo e incentivar a produção e venda do alimento. 

Nova lei visa preservar a técnica artesanal de preparo do produto típico, também popularizado como "mentira", e incentivar a produção e venda

Cavaco (de comer) vira patrimônio cultural de Alfredo Chaves

A legislação estabelece ainda que o produto esteja presente em eventos e pontos turísticos e gastronômicos promovidos pelo município. Segundo a prefeitura, o prato é um símbolo da cultura e da tradição dos imigrantes italianos na cidade. “É um produto da nossa história, de forte identidade e que faz gerar renda”, disse o prefeito Hugo Luiz.

Em outras regiões do Espírito Santo e do Brasil, a iguaria também é conhecida por nomes como "mentira" (mais tradicional), "cueca virada", entre outros. 

Tópicos Relacionados

Região Serrana Patrimonio

