Chinelos para presentear: confira modelos estilosos em promoção

De chinelo Havaianas a Rider, os calçados são uma opção de presente coringa para o Natal e para ocasiões especiais. Selecionamos os melhores modelos em promoção para você dar de presente. Confira!

Vitória
Publicado em 23/12/2025 às 15h04
Confira modelos de chinelos para poder presentear neste fim de ano. Crédito: Canva

O chinelo deixou de ser apenas um item de uso doméstico para se tornar um item de moda, especialmente no Brasil, onde o clima facilita o uso do calçado. Com isso, quem está em busca de um presente para as festas de fim de ano e/ou para ocasiões especiais, tem nos chinelos uma escolha inteligente, que une utilidade, conforto e estilo, tudo isso com um excelente custo-benefício. Vai presentear? O Clube A Gazeta te mostra as melhores opções em promoção. Confira! 

Longe de ser um presente "sem graça", um chinelo estiloso e de qualidade é um item desejado, perfeito para o amigo secreto ou para o Natal.

Para te ajudar a encontrar o par ideal que cabe no seu bolso e agrada a todos os gostos, separamos as tendências que unem o melhor do estilo e da economia.

Chinelo de dedo

O tradicional chinelo de dedo, popularizado por marcas como Havaianas, Ipanema e Kenner continua sendo a opção mais barata e versátil. O segredo para torná-lo um presente estiloso está na escolha da estampa e do detalhe.

Se você quer opções baratas de chinelos de dedo, procure por modelos com estampas florais ou com temas tropicais. As coleções básicas e as parcerias com personagens costumam ter preços mais acessíveis.

Chinelo Havaianas Brasil

Rider, Street, Chinelo, Masculino

Chinelo Feminino FitScarpa Clássico

Chinelo Havaianas Chinelo Havaianas Feminino adulto-unissex

Havaianas - Chinelo Havaianas Urban Basic Material

Ipanema, Chinelo Básico, Masculino

Chinelo Ipanema Moda Conceito Feminino

Chinelo Feminino Ipanema Meu Sol

Chinelo Slide ou Nuvem

Os modelos Slide e Nuvem (ou Pillow Slide) recentemente se tornaram tendências e são a escolha ideal para quem busca o máximo de conforto.

O Slide é aquele modelo de tira única e larga que cobre o peito do pé (sem ser de dedo), focado na praticidade.

Já o Nuvem é feito de EVA ultraleve, com solado grosso e macio, focado no conforto extremo.

Chinelo Slide Masculino Street Ad Preto Rider

Chinelo Nuvem Original Slide Retro

Chinelo Masculino Slide Nuvem Anatômico

Chinelo Slide Rider Free II

Chinelo Slide Olympikus Pós Corre

Chinelo Slide Nike Calm Essential

Chinelo Nike Victori - Slide - Masculino

Chinelo Slide Nike Offcourt Adjust Feminino

Chinelos Plataforma

Os chinelos com solado mais alto e reto são a escolha perfeita para quem preza o estilo. Um chinelo plataforma pode ser de dedo ou até mesmo um slide, mas o que o define é o solado elevado.

Eles adicionam altura e elevam o visual, permitindo que o chinelo seja usado em ocasiões mais arrumadas.

Marcas que trabalham com EVA e borracha injetada conseguem oferecer modelos plataforma com preços mais acessíveis.

Chinelo Crocs Getaway Plataform Flip - Feminino

Chinelo Crocs Getaway Plataform Flip Dreamscape - Feminino

Sandália Plataforma Salto 100% Eva Conforto

Tamanco Azaleia Plataforma

Usaflex Chinelo Feminino Poofy Nuvem Slide

Chinelo Usaflex Poofy Salto Plataforma Feminino

Tamanco e Chinelo Plataforma DuRio

Chinelo Feminino Moleca

