Chinelos para presentear: confira modelos estilosos em promoção

Confira modelos de chinelos para poder presentear neste fim de ano. Crédito: Canva

O chinelo deixou de ser apenas um item de uso doméstico para se tornar um item de moda, especialmente no Brasil, onde o clima facilita o uso do calçado. Com isso, quem está em busca de um presente para as festas de fim de ano e/ou para ocasiões especiais, tem nos chinelos uma escolha inteligente, que une utilidade, conforto e estilo, tudo isso com um excelente custo-benefício. Vai presentear? O Clube A Gazeta te mostra as melhores opções em promoção. Confira!

Longe de ser um presente "sem graça", um chinelo estiloso e de qualidade é um item desejado, perfeito para o amigo secreto ou para o Natal.

Para te ajudar a encontrar o par ideal que cabe no seu bolso e agrada a todos os gostos, separamos as tendências que unem o melhor do estilo e da economia.

Chinelo de dedo

O tradicional chinelo de dedo, popularizado por marcas como Havaianas, Ipanema e Kenner continua sendo a opção mais barata e versátil. O segredo para torná-lo um presente estiloso está na escolha da estampa e do detalhe.

Se você quer opções baratas de chinelos de dedo, procure por modelos com estampas florais ou com temas tropicais. As coleções básicas e as parcerias com personagens costumam ter preços mais acessíveis.

Chinelo Slide ou Nuvem

Os modelos Slide e Nuvem (ou Pillow Slide) recentemente se tornaram tendências e são a escolha ideal para quem busca o máximo de conforto.

O Slide é aquele modelo de tira única e larga que cobre o peito do pé (sem ser de dedo), focado na praticidade.

Já o Nuvem é feito de EVA ultraleve, com solado grosso e macio, focado no conforto extremo.

Chinelos Plataforma

Os chinelos com solado mais alto e reto são a escolha perfeita para quem preza o estilo. Um chinelo plataforma pode ser de dedo ou até mesmo um slide, mas o que o define é o solado elevado.

Eles adicionam altura e elevam o visual, permitindo que o chinelo seja usado em ocasiões mais arrumadas.

Marcas que trabalham com EVA e borracha injetada conseguem oferecer modelos plataforma com preços mais acessíveis.

