As melhores cervejas para presentear no fim de ano; veja lista

Conheça opções para você surpreender os amantes de cerveja na hora em que presenteá-los.

Vitória
Publicado em 16/12/2025 às 15h36
Opções variadas de cervejas e acessórios para agradar qualquer apreciador da bebida. Crédito: Canva
Presentear um apreciador de cerveja vai muito além de entregar um simples rótulo. É oferecer uma experiência única, um convite para explorar a rica e complexa cultura cervejeira. Com a ascensão das bebidas artesanais no Brasil, o mercado oferece uma quantidade enorme de opções que se encaixam em todos os bolsos e níveis de conhecimento, desde o iniciante curioso até o apreciador mais experiente. Para te ajudar a escolher o presente perfeito, separamos as melhores ideias focadas em kits, gosto e acessórios.

Kits de cerveja

Os kits são a escolha mais segura e completa, e são facilmente encontrados em grandes marketplaces como Amazon e Mercado Livre. Os kits de degustação são ideais para iniciantes, pois trazem rótulos de estilos mais comuns e acessíveis (como Pilsen, IPA e Stout), permitindo que o presenteado descubra suas preferências.

O Kit com copo (ou taça) é o presente clássico e mais simples, unindo uma garrafa de cerveja especial com a taça correta para aquele estilo, um presente que sempre agrada.

Cerveja Dama Bier 01 Garrafa Pilsen 600 ml com Copo

Kit Presente 3 garrafas Cerveja Schornstein 500 ml e Taça Pilsen 350 ml

Presente Degustação de Cerveja Artesanal Schornstein: Bock + Pilsen + IPA + Weiss + Taça 350 ml

Cerveja Artesanal Schornstein Pilsen Garrafa 500Ml

Russian Imperial Stout

Kit Lübeck 3 Und 1 Lager - 1 Ipa - 1 Witbier

Cerveja Foreign Extra Stout Marbus 600ml

Foco no gosto

Se você conhece o gosto do presenteado, focar em estilos específicos pode ser um acerto. Para o iniciante, opte por cervejas leves e refrescantes, como Lager Premium, Pilsen ou Witbier (cerveja de trigo com notas cítricas).

Já para quem se arrisca mais no momento de experimentar, as cervejas mais amargas e aromáticas, como IPA ou NEIPA (New England IPA), são a febre do momento.

Para o clássico, as cervejas de tradição europeia, como as Stouts (notas de café e chocolate) ou as Tripels belgas (fortes e complexas), são a escolha certa.

Chopp Pilsen 1L Pontal

Cerveja Puro Malte Pilsen teor 4,6% 600ml Opa Bier

Cerveja Campinas Pilsen Puro Malte

Cerveja Imigração Pilsen

Growler 1L Pilsen Pontal - Kit 4Un

Cerveja BADEN BADEN Cristal Pilsen Lata

Baden Baden Cerveja IPA, Pack 6 Unidades

Pack de Eisenbahn Ipa LT 350ml 12 Unidades

Cerveja Faxe, Ipa, Lata, 500ml 1un

Pack de Therezopolis Jade Ipa 500ml 6 Unidades

06un Cerveja Inocência Tripel Krug 500ml

Cerveja Caracu 350Ml

Cerveja Belga Straffe Hendrik Tripel 750ml

Cerveja Leopoldina Belgian Tripel Leopoldina 750ML

CERVEJA DUVEL TRIPEL HOP GF 330ML DUVEL 330

Acessórios

Para o entusiasta que já tem a adega cheia, os acessórios são a melhor forma de complementar o hobby. O Growler é um recipiente reutilizável para transportar chopp fresco do bar para casa, sendo um presente ecológico e muito útil.

Presentear com copos e taças especiais eleva a experiência de degustação, pois cada formato realça o aroma de um estilo.

E por último, um abridor de parede ou colecionável é um ótimo item de decoração para o "cantinho da cerveja".

Growler 1,9L Preto Coleman

Stanley - Classic Growler isolado

Stanley Growler Térmico Classic

Ruvolo, Conjunto Happy Hour Taça Beer 380ml 06 Pçs

Ruvolo Taça Baden Baden

Ruvolo, Copo Cerveja Colorado

Ruvolo, Copo de Cerveja Weiss Premium G

Copo para Cerveja Michelob 470ML

Abridor de Garrafa Para Parede

Abridor de Garrafa de parede Rústico

Abridor de Garrafas de Parede Cerveja, Madeira

Abridor de Parede - Cerveja Churrasco e Amigos

Caro leitor (a),

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro cinco pontos:
1 - Como participantes do Programa de Associados, somos remunerados pelas compras qualificadas efetuadas;
2 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;
3 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;
4 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;
5 - Os preços e disponibilidade podem variar e até o fechamento desta matéria.

