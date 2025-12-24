Home
>
Cotidiano
>
Entre a ceia, o bingo e o amigo-X: como cada geração vive o Natal

Entre a ceia, o bingo e o amigo-X: como cada geração vive o Natal

Tradições, memórias e novas dinâmicas mostram como a comemoração natalina se transforma com o passar do tempo

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 08:38

Com o passar do tempo, algumas tradições se mantêm, enquanto novas formas de celebrar o Natal ganham espaço.
Com o passar do tempo, algumas tradições se mantêm, enquanto novas formas de celebrar o Natal ganham espaço. Crédito: Canva

O modo de celebrar o Natal mudou ao longo do tempo. A festa, antes concentrada na virada do dia 24 para o dia 25, hoje se espalha por todo o mês de dezembro. Encontros antecipados, brincadeiras reinventadas e novas dinâmicas convivem com tradições mantidas por décadas, revelando como cada geração celebra a data.

Recomendado para você

Tradições, memórias e novas dinâmicas mostram como a comemoração natalina se transforma com o passar do tempo

Entre a ceia, o bingo e o amigo-X: como cada geração vive o Natal

A vítimas encontradas tinham 14 e 16 anos, mas a investigação já apontou que uma criança de 11 anos já esteve na casa

Entenda como homem atraía crianças e adolescentes para exploração sexual em Vila Velha

Feiras que aconteceriam em 25 de dezembro e 1° de janeiro foram antecipadas em Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha; Guarapari terá suspensão no Natal

Feiras livres na Grande Vitória mudam de data com os feriados

Esse cenário acompanha transformações sociais e tecnológicas que ajudam a definir os comportamentos geracionais. Se antes a família extensa se reunia em uma única casa, hoje as celebrações se fragmentam entre núcleos menores, grupos de amigos e encontros temáticos. Nesta reportagem, A Gazeta ouviu representantes da Geração X, Millennials e Geração Z para entender como o Natal foi se transformando ao longo do tempo.

Os dados reforçam essa tendência de mudança, segundo a pesquisa “Consumidor do Futuro 2026: o fim da romantização do consumo”, da WGSN, os consumidores passaram a priorizar experiências em vez de objetos, principalmente no Brasil (52%). Isso tem impacto direto nas festividades, que deixam de girar em torno de presentes e passam a valorizar encontros, momentos partilhados e atividades que criam memória. É nesse cenário que começam a surgir histórias que atravessam as gerações.

Geração X: o Natal das grandes famílias

Para quem cresceu nos anos 70 e 80, como Genilce Murari, 52 anos, o Natal tinha a dimensão de um grande reencontro. Era a época em que seus tios e primos que viviam no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais retornavam para a casa dos avós, transformando a data num dos raros momentos de reunião completa da família. “Era uma farra boa”, lembra. A casa da avó, ponto de partida de todas as celebrações, era palco de amigo-secreto, almoço coletivo, brincadeiras entre primos e longas conversas que varavam a noite.

Geração X: o Natal das grandes famílias

Comemoração da família em 1996.  por Arquivo pessoal
Os avós de Genilce no Natal de 1990.  por Arquivo pessoal
Uma das comemorações recentes, que agora acontece em janeiro.  por Arquivo pessoal
1 de 3
Comemoração da família em 1996.  por Arquivo pessoal

Mesmo sem telefone ou redes sociais, a organização funcionava: uma tia distribuía tarefas, cada família levava um prato e o amigo-secreto era tradição garantida. A simplicidade marcava a celebração — dos presentes para todas as crianças à preparação coletiva da ceia.

Com o passar dos anos, a estrutura familiar mudou. Os primos formaram novos núcleos, as agendas deixaram de coincidir e o Natal deixou de reunir todos no mesmo dia. Hoje, Genilce celebra com a família mais próxima e, quando possível, com irmãos e amigos. As brincadeiras também se adaptaram: bingo, sorteios e trocas substituíram o antigo amigo-secreto. Ainda assim, o sentido de partilha permanece como valor central da data.

Apesar das mudanças, o valor simbólico permanece. Genilce faz questão de mostrar à filha a importância de estar em família, mantendo viva a ideia de que o Natal é tempo de agradecimento, partilha e memória. Entre rituais adaptados e os impossíveis de reproduzir — como os tios chegando com “sacos de presentes” para todas as crianças —, a Geração X encontra o equilíbrio entre nostalgia e a prática de um modo próprio de celebrar a data.

Geração Millennials: tradição como herança

Na família de Jaquelane Ramos, 38 anos, o Natal atravessa gerações como um ritual cuidadosamente preservado. A tradição começou com o avô, católico e rigoroso nos símbolos da data, e segue viva há mais de cinco décadas.

As celebrações, antes concentradas na noite do dia 24, migraram para o almoço do dia 25 à medida que a família cresceu. Cada convidado leva um prato, e as brincadeiras — sobretudo o bingo — tornaram-se parte indispensável do encontro. “O bingo é de lei”, resume Jaquelane, que, durante muitos anos, foi responsável por conduzir as dinâmicas e hoje vê a função passar para a filha de uma prima, simbolizando mais um rito de passagem dentro da família.

Millennials: a tradição como herança

O natal da familia acontece há décadas e Jaquelane lembra de participar desde criança, como na imagem.  por Arquivo pessoal
A tradição começou com seu avô e se mantém até os dias atuais. por Arquivo pessoal
A família agora se encontra no almoço do dia 25, como no Natal passado. por Arquivo pessoal
1 de 3
O natal da familia acontece há décadas e Jaquelane lembra de participar desde criança, como na imagem.  por Arquivo pessoal

As tias, hoje com mais de 80 anos, representam a ligação direta ao passado. Jaquelane revela o receio de que a tradição possa enfraquecer com o tempo, mas ao observar o entusiasmo da nova geração, especialmente da sobrinha Júlia Cristina Indami — que já assume parte das brincadeiras —, sente esperança de continuidade.

Para ela, o Natal é “aconchego”, uma oportunidade anual de ter toda a família reunida, inclusive aqueles que vivem no Rio de Janeiro e em Brasília. É também a materialização da herança católica deixada pelo avô: o presépio, a decoração montada apenas após o Dia de Finados, o respeito ao Dia de Reis. 

Geração Z: o Natal como experiência

Para a Geração Z, o Natal deixou de ser um evento fixo e passou a ser uma experiência diluída ao longo do mês. Evellyn Souza descreve a data como uma sequência de encontros que celebram não apenas o Natal, mas o encerramento de um ciclo.

Dentro da família, a lógica também passa pela adaptação. Para evitar gastos elevados, o tradicional amigo-secreto dá lugar a versões criativas do chamado “amigo-X”, sempre com regras novas. Neste ano, por exemplo, a brincadeira inclui um limite de valor e um dado com comandos que determinam trocas de embrulho e mudanças inesperadas. A inspiração vem quase sempre da internet, onde vídeos com ideias inusitadas viralizam a cada dezembro.

Geração Z: o Natal como experiência

Evellyn comemora a data com os amigos e, neste ano, também celebrou antecipadamente com o clube de leitura Entrelinhas.  por Arquivo pessoal
Ela celebra com a família sempre buscando brincadeiras e experiências novas para criar memórias afetivas. por Arquivo pessoal
1 de 2
Evellyn comemora a data com os amigos e, neste ano, também celebrou antecipadamente com o clube de leitura Entrelinhas.  por Arquivo pessoal

Sem ligação religiosa, Evellyn vê o Natal como um momento de balanço emocional. “É um fechamento de ciclo”, explica. Essa lógica se reflete também nas celebrações mais intimistas, como o Natal temático do clube do livro do qual faz parte. Criado em 2024, o grupo adotou a prática de celebrar datas comemorativas com leituras específicas, decoração temática e dinâmicas coletivas — como o “amigo-livro”, inspirado no amigo-urso.

Desde a pandemia, essas práticas se tornaram ainda mais frequentes. Evellyn observa que, a partir de 2021, todos os seus grupos de amigos passaram a criar rituais próprios de fim de ano. A experiência compartilhada do isolamento reforçou o desejo de proximidade e transformou o Natal em um espaço de reconexão emocional. Para ela, o foco não está mais nos objetos, mas sim no investimento em experiências.

Leia mais

Imagem - Ação de Natal terá programação infantil em comunidade de Vitória

Ação de Natal terá programação infantil em comunidade de Vitória

Imagem - Festas de fim de ano podem despertar a sensação de solidão nos idosos

Festas de fim de ano podem despertar a sensação de solidão nos idosos

Imagem - Em busca do presente de Natal? Confira ideias criativas e que cabem no bolso

Em busca do presente de Natal? Confira ideias criativas e que cabem no bolso

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

fim de ano

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais