Ação de Natal terá programação infantil em comunidade de Vitória

O evento acontece dia 20 de dezembro, a partir das 15h, e vai contar com brinquedos e distribuição de pipoca, algodão-doce e picolé; saiba mais

Gabriela Maia

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 15:28

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 15:28

Comunidade do Jaburu, em Vitória, terá festa de Natal para as crianças Crédito: Carlos Alberto Silva

A comunidade do Jaburu, em Vitória, se prepara para entrar no clima de festa. No dia 20 de dezembro, a partir das 15h, será realizada uma ação de Natal com programação infantil, em frente ao Mirante do Jaburu. A iniciativa é voltada para as crianças da região e contará com diversas atividades. 

De acordo com a Associação de Moradores do Jaburu (AMJ), à frente da organização, a programação terá brinquedos infláveis, piscina de bolinha e pula-pula. Além disso, haverá distribuição de pipoca, algodão-doce e picolé para a garotada. A entrada é gratuita. 

O presidente da AMJ, Sebastião Luiz de Castro, destaca que a ação foi idealizada para atender os moradores da comunidade. “A entrada é liberada para todas as crianças da comunidade, e para adultos também. Quem estiver lá participa. Nós estamos trabalhando para que esta ação possa ser um evento muito bem organizado, para que tudo dê certo em prol das nossas crianças.”

Serviço

EVENTO DE NATAL 

  • Data: 20/12 (sábado)
  • Horário: a partir das 15h 
  • Local: Rua Maria da Paixão Santos, 530 - Em frente ao Mirante do Jaburu
  • Entrada gratuita

