Bebê sofre mordidas em creche na Serra e pais questionam vigilância

Pais receberam um comunicado informando que o filho havia sido mordido, mas se surpreenderam ao ver a quantidade de marcas no corpo do menino

Publicado em 2 de março de 2026 às 14:22

Pais da criança publicaram desabafo nas redes sociais Crédito: Rede social

Pais de um bebê de um ano e dois meses levaram um susto ao buscar o filho em uma creche municipal da Serra e encontrar a perna da criança com várias marcas de mordida. O caso aconteceu no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Vera Calmon, em Serra Dourada 2, e ganhou repercussão após um desabafo publicado nas redes sociais

Segundo o relato, os pais receberam um comunicado informando que o filho havia sido mordido, mas se surpreenderam ao ver a quantidade de marcas no corpo do menino. De acordo com a publicação, teriam sido cinco mordidas na perna da criança. Na postagem, os responsáveis questionam a vigilância dos profissionais da unidade e por que a situação não foi interrompida a tempo. A publicação já soma dezenas de curtidas e comentários, muitos deles de outros pais que relatam preocupação.

Procurada, a Secretaria de Educação da Serra informou que acompanha o caso “de forma direta e fidedigna”, adotando medidas administrativas e pedagógicas conforme protocolos internos e a legislação de proteção à criança e ao adolescente. A pasta afirmou ainda que a equipe pedagógica entrou em contato com a família para prestar esclarecimentos e oferecer suporte. Os pais do bebê foram procurados, mas preferiram não conceder entrevista neste momento.

